Московская школа современного искусства (MSCA) представит выставочный проект «Пока взрослые разговаривают»

Творческое преображение, как и все большие перемены, обычно происходит в стенах кампусов alma mater. Самые смелые идеи, невысказанные слова, на которые в детстве было наложено вето частыми «Молчи, когда взрослые разговаривают!», оживают и расцветают с должной силой, свободой и справедливостью. Пока реальность не столкнула искусство с понятиями тренда, коммерциализации и связей, авторское высказывание будет звучать максимально чисто.

hyp hen (Александр Павловская и Анастасия Шнепс Шнеппе. Рассадить. Инсталяция

Александра Нестёркина. Serenity. Объекты

Александра Нестёркина. Serenity. Объекты

Александра Нестёркина. Serenity. Объекты

Александра Павловская. Нина Вересоваю Спектробебебеометрия. Графика

Алина Пак. Комната № 0. Графика

Анастасия Литвинова. Холофейк. Живопись

Владимир Изаксон. Венец. Документация перформанса

Группа авторов. Из никуда в ниоткуда. Кружка. Мультипликация

Марго Макарова. Рубцы. Интервенция

Мария Дизель. I ambivalency. Oba. Керамика, графика. Проект в коллаборации с сыном

Оля Махно. Не ставь на полировку. Живопись

По словам Ольги Махно, выпускника Московской школы современного искусства, художника и куратора выставки «Пока взрослые разговаривают», тема звучания слова очень важна для концепции проекта:

«Уровень громкости, тональность, место — все имеет значение, так как художникам сейчас буквально приходится учиться коммуницировать заново: с собой, миром, людьми. Сказанное вечером шепотом за дверью кухни, сказанное днем на площади в рупор, сказанное утром за рабочим столом, сказанное ночью одним движением губ. Сказанное самому себе или другому, или всем? Пики звуковой шкалы могут быть разными, но невысказанные слова должны иметь возможность стать действием».

В проекте принимают участие более 50 авторов и объединений, представляющих различные креативные индустрии. Экспозиция будет полностью трансформирована к середине выставки, следуя концепции, как часто меняются мнения и слова в процессе разговора.

Работы художников выполнены в разных медиумах: живопись, перформанс, фотография, саунд- и видеоарт, инсталляция, графика, CG, скульптура, коллаж, анимация, художественное макетирование, геймификация, документальное кино, AR и другие.

Мультидисциплинарность — важная особенность данной выставки.

«Как многие художники, мы мечтаем создать новое не только в искусстве, но и в обществе, — рассказывает Михаил Левин, директор Московской школы современного искусства, при поддержке которого был реализован проект — Поэтому мы пригласили к участию как художников, так и представителей других творческих профессий, что позволило авторам расширить границы собственной практики, выйти за рамки пути в каждой из индустрий, положить начало полилогу».

Алексей Беседа. 1,2,3. Световые инсталляции

Алексей Чумак. Present Continues. Объект. CG claymation

Анастасия Литвинова. Пол Я. Объект

Группа авторов Corre Narative. Text me back. Геймификация

Дарья Сетевинец. Сечение Ре. Позиция. Объекты

Денис Будилов. Ора. Фотография

Ксения Попаренко. Ловцы. Инсталляция

Ксения Попаренко. Ловцы. Инсталляция

Ольга Мано. Интермеццо. Инсталляция. Видеоарт

Ольга Мано. Интермеццо. Инсталляция. Видеоарт

Рита Журавлева. На долгую память. Живопись

Ульяна Албан. Игрушки. Керамика

Ульяна Албан. Игрушки. Керамика

Юля Ю Юркова. Коллективная травма. Объект

Кураторы выставки также анонсировали сопутствующий ресайкл проект «Пока, взрослые!». На вернисаж выставки каждый желающий сможет принести ненужные шопперы, которые будут переработаны и изменены художниками. Забрать новый арт-шоппер можно будет 27 сентября, в день обновления экспозиции.

Также в рамках проекта будет издана виниловая пластинка (аудиомузыкальный проект от участников выставки), авторский мерч, а также пройдет публичная программа. Расписание событий появится позже на сайте проекта poka.vzroslie.u.university.

Выставка работает с 7 сентября по 13 октября 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.