Галерея «Наковальня» открывает выставку Виталия Барабанова «Сады Нарциссов»

В сентябре в галерее «Наковальня» на Пречистенской набережной 17-19 откроется персональная выставка Виталия Барабанова «Сады Нарциссов». Проект посвящен отображению «внутренней природы человека» средствами живописи, а также исследует феномен самолюбования.

Название выставки «Сады Нарциссов», как и использование классического жанра пейзажа или зеркал вместо полотен, становится одновременно и точным описанием замысла художника, и определенной иронией, и отправной точкой для размышлений. Из каких элементов на самом деле складывается образ этих Садов? Почему пейзаж движется, ускользает от зрителя, как воспоминание? И можно ли оказаться по ту сторону живописи, попасть в зазеркалье?

Понятные и привычные для широкой аудитории формы наполняются новым содержанием и проблематикой. Недаром на протяжении своей карьеры Виталий Барабанов параллельно развивает концепции «живого произведения» и «живописи действия», позволяя холсту взаимодействовать с меняющейся средой (землей, полом галереи, лапами любимого пса, использование температурного режима, освещения и водных растворов) или максимально «разрушая» изображение, чтобы передать влияние памяти и эмоций на то, что мы воспринимаем глазом.

Психологизм пейзажа в цифровой век позволяет провести границу между фотографией – по Барабанову, отражением безэмоциональной, «мертвой природы» – и живописью, позволяющей передать внутреннее состояние художника, непостоянство природы и, в то же время, ее цикличность. Воображаемый пейзаж распадается на фрагменты, которые едва удается поймать, ветви гнутся на ветру или сбрасывают листья, а верхушки гор то и дело скрываются за облаками… Каждая работа из серии создавалась в течение одного дня, чтобы максимально точно отразить эмоциональный посыл автора.

Концепция Сада как внутреннего автопортрета художника родилась в ходе нескольких предшествующих проектов: Perfect Decay (2020-2021) или Make Garden Great Again (2021), а участие Барабанова в выставочных проектах Гаража и Новой Третьяковки позволило ему представить свой художественный язык для более широкого круга профессионального сообщества и зрительской аудитории.

«Мой «Сад» – это некий конструкт из разных фрагментов пейзажей, соединенных в «идеальную природу», которая передаёт моё состояние в процессе создания. Характер пейзажа в некоторых работах специально доведён до примитивной конструкции и отчасти абсурдной композиции, тем самым критикуя запрос массового зрителя на «понятное искусство», – Виталий Барабанов.

Ирония Виталия Барабанова в адрес массовой аудитории, которая использует художественные пространства и произведения как фон для фотосессии и затем саморепрезентации в социальных сетях, остается при всей остроте темы деликатной, мягкой – как и выбор оттенков для цветущего “Сада Нарциссов”. Игра с древнегреческим мифом становится призывом по-новому прочитать классический сюжет. Ведь заглядывая в пустоты на поверхности зеркального полотна, мы способны увидеть не только замысел художника, но и самих себя – если, конечно, сумеем отказаться от самолюбования или критики.

Илья Овчаренко, основатель: “После мифогенных столкновений силы, времени и пространства и перед горячим осенним сезоном, мы хотим дать отдохнуть душой и взглядом нашим посетителям, вместе с потрясающей игрой цвета, отражений и ширм от уже зарекомендовавшего себя деятеля современного искусства — Виталия Барабанова. Тут вам и пастельные нежные пейзажи, и мощные рамы с зеркалами, и много аристократичного цвета. Это стоит увидеть в галерее, а после — и на стенах своего дома”.

Виталий Барабанов – родился в Загорске в 1986 году. Образование — МГХПА им. Строганова, институт БАЗА. Живет и работает в Москве. На разных этапах своего творчества Барабанов обращался к самым разным техникам: используя автоматическое письмо, фиксировал образы из виртуальной реальности, привлекал животных для создания произведений искусства, экспериментировал с пигментами и текстилем изучая Живопись действия. Виталий прибегает в создании работ к использованию различных медиа, сохраняя основной фокус на исследовании возможностей живописи и графики. Для его художественной практики очень важен природный аспект. Персональные выставки прходили в рамсках ярмарки Blazar, в пространстве Cube Moscow, в Центре «Красный», в галерее Osnova. Участвовал в групповых выставках в рамках “Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху короноцена”.

Выставка работает с 9 сентября по 15 октября 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.