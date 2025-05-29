Московские дизайнеры изучили испанские арт-практики на воркшопах в Барселоне

Студенты Московского художественно-промышленного института (МХПИ) прошли серию творческих воркшопов от испанских художников в Барселоне. Молодые дизайнеры освоили технику рисования на прозрачных материалах, создали серию портретов рыб с разными характерами и познакомились с особенностями вышивки по ткани.

Екатерина Кот, магистрант кафедры «Медиа и Дизайн» МХПИ, рассказала об образовательной программе, которая включала посещение музея Пикассо, парка Гуэль, Саграда Фамилия и участие в трех творческих мастер-классах под руководством художников.

Самым необычным стал уличный пленэр с барселонской художницей в одном из аутентичных районов города. Вместо традиционных листов бумаги студенты использовали прозрачный пластик, похожий на файлы для документов. Молодые дизайнеры расположились на небольших городских площадях и рисовали маркерами окружающие объекты — уличные фонари, лавочки, столики кафе, деревья.

«Мы рисовали на пластиковом листе, а потом через этот лист смотрели на город и видели, как наш нарисованный сюжет вписывается в реальное пространство. Можно было прикладывать лист в разных местах и смотреть, как добавленные элементы меняют облик улицы», — поделилась Екатерина Кот.

Техника оказалась удивительно простой и эффективной. Прозрачность материала позволяет создавать многослойные композиции, накладывая несколько листов с рисунками друг на друга и получая сложные цветовые сочетания. Это дает возможность экспериментировать с городской средой, добавляя или убирая элементы, не вмешиваясь в реальное пространство.

«На кафедре есть целая стопка прозрачной пленки, но мы ни разу не думали, что её можно применить таким образом. Теперь понимаю, что это отличный инструмент для дизайнера среды — нарисовать на двух пленках разными цветами и наложить их друг на друга, создавая послойную композицию», — отметила Екатерина.

На втором воркшопе, который проводила русскоязычная художница-иллюстратор, живущая в Барселоне, студенты создавали портреты рыб с различными характерами и эмоциями. Участники экспериментировали с формами, текстурами и линиями, придавая подводным обитателям человеческие черты и эмоциональные состояния — от меланхолии до восторга.

Третий мастер-класс был посвящен текстильным техникам. Современная барселонская художница обучала студентов созданию декоративных аппликаций с использованием ткани, ниток, иголок и маркеров. Участники вышивали абстрактные формы — сердечки, звездочки, геометрические фигуры, комбинируя традиционное рукоделие с современным искусством.

«Образовательные поездки за рубеж — важная часть подготовки современных дизайнеров. В Барселоне студенты не только знакомятся с шедеврами мировой архитектуры и искусства, но и получают практические навыки от местных мастеров. Особенно ценно, что они осваивают нестандартные техники работы с обычными материалами. Освоенная техника рисования на прозрачном пластике уже внедряется в наш курс скетчинга. Студенты будут применять эту методику при проектировании городских пространств, витрин, выставочных стендов. А работа с текстилем и иллюстрацией расширит их возможности в создании фирменного стиля и визуальных коммуникаций для различных брендов», — отмечает Олеся Пустозерова, профессор, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой «Медиа и Дизайн» МХПИ.

В образовательной поездке приняли участие 12 студентов различных курсов кафедры «Медиа и Дизайн». Это первый визит МХПИ в Барселону — ранее подобные программы проводились в Венеции. Руководили группой преподаватель Руслан Мигранов и студентка магистратуры Екатерина Кот.

Помимо творческих мастер-классов, программа включала экскурсии с профессиональными гидами по знаковым местам Барселоны: храму Саграда Фамилия, парку Гуэль и музею Пикассо. Каждое из этих мест — не просто туристическая достопримечательность, но образец уникального дизайна и архитектуры, наглядно демонстрирующий испанский подход к организации пространства.

По словам участников поездки, такой формат обучения позволяет не только освоить новые техники, но и увидеть, как работают зарубежные коллеги, познакомиться с иной культурной средой и получить вдохновение для собственных проектов. Многие студенты впервые побывали в Испании, что сделало образовательный опыт особенно ценным.