Московский танцевальный коллектив представил свою программу на фестивале в Бразилии

В Федеративной Республике Бразилия (г. Кампина–дас-Миссойс, штат Риу-Гранди-ду-Сул) в рамках международного сотрудничества стартовали культурные программы. Московский Ансамбль народного танца «Каблучок» имени К. Черданцевой также принимает в них участие.

Коллектив участвует в IV Международном фольклорном фестивале «Осень в танце» – артисты выступят на открытой площадке, расположенной на площади св. Владимира (г. Кампина-дас-Миссойс).

В этом году фестиваль, целью которого является сохранение и популяризация народных традиций посредством танца, будет посвящен культуре и взаимодействию народов. Мероприятие является инициативой муниципального правительства Кампина-дас-Миссойс и осуществляется Департаментом культуры и туризма в партнерстве с Ассоциацией туризма и культуры Кампина-дас-Миссойс – ATURC. По словам директора по культуре и создательницы проекта Аделизы Стридер, «фестиваль – это уникальная возможность увидеть красоту мировых культур в нашем городе, осознать ценность наших собственных корней и культурного сотрудничества между разными народами».

Также в фестивале «Осень в танце» принимают участие фольклорные коллективы из Риу-Гранди-ду-Сул и других бразильских штатов, а также из таких стран, как Аргентина, Парагвай, Чили и Россия. Каждый коллектив представит на сцене характер своего народа с помощью музыки, традиционных костюмов и хореографии.

В рамках обмена творческим опытом с танцевальным коллективом «Группа Тройка» (г. Кампина-дас-Миссойс) в Доме культуры (г. Кампина-дас-Миссойс) состоятся мастер-классы ансамбля «Каблучок», а по их завершению в Городском культурном центре Антониу Карлос Божес (г. Санта-Роза) и в Доме культуры (г. Кампина-дас-Миссойс) будет дан совместный концерт.

В программу гастролей вошли семинары, творческие коллаборации коллективов, а также открытые площадки для местных сообществ и посетителей.

Выступления Ансамбля «Каблучок» проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, РОССОТРУДНИЧЕСТВО и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.