Яхта Fraternidade прибыла на Азорские острова с опережением графика

Команда международной кругосветной экспедиции БРИКС завершила один из самых продолжительных этапов своего маршрута: после долгого месяца преодоления Атлантического океана яхта Fraternidade, что в переводе означает «братство», пришвартовалась в порту Орта на Азорских островах, на острове Фаял. Это важная промежуточная точка маршрута, откуда начнётся следующий, самый суровый и ответственный отрезок пути — переход через холодную и штормовую Северную Атлантику в сторону Мурманска.

Экспедиция стартовала 12 апреля в бразильском Салвадоре. Её участники — представители России и Бразилии — намерены преодолеть более 45 тысяч километров по маршруту, охватывающему самые труднодоступные регионы Земли. Кругосветное путешествие на яхте Fraternidade приурочено к нескольким знаковым юбилеям — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию Русского географического общества, 20-летию БРИКС и 200-летию дипломатических отношений между Россией и Бразилией.

Экипаж, уже преодолевший экватор и достигший 38-й параллели северной широты, столкнулся с первыми серьёзными вызовами. В условиях ограниченной связи, высокой волновой активности и нестабильной погоды команда показала отличную слаженность и уверенность в действиях. Система вахт позволила наладить рабочий ритм и укрепить командный дух, что особенно важно в преддверии выхода в зону штормов и арктических холодов. Судно уверенно двигается вперёд под руководством бразильского мореплавателя Алейшо Белова. Серьёзных технических проблем, способных повлиять на график экспедиции, не возникло — мелкие неисправности устранялись оперативно силами экипажа. Яхта прибыла на Азоры даже раньше запланированного срока, что позволило выделить дополнительное время на подготовку к следующему этапу.

В порту Орта проводится плановый ремонт, пополнение запасов и настройка систем спутникового слежения. Одновременно с этим, капитан Сергей Щербаков на берегу трудится над оформлением необходимых разрешений для движения по арктическим водам. В условиях современной геополитики и природных ограничений такая бюрократическая работа играет не меньшую роль, чем физическая подготовка.

Следующий отрезок маршрута — переход от Азорских островов к берегам Норвегии и далее к Мурманску — потребует от экипажа максимальной концентрации и подготовки. Судно будет двигаться севернее, обходя наиболее опасные участки океана. После захода в Мурманск начнётся самая сложная и насыщенная часть маршрута — прохождение Северного морского пути с заходами в Диксон, мыс Челюскина, Тикси, Певек и Провидения.

Особую интригу представляет запланированная остановка на острове Генриетты в районе 77-й параллели северной широты — месте, куда крайне редко ступает нога человека. Команда планирует также обогнуть остров Врангеля — манёвр, который будет проделан под чутким руководством капитана Щербакова, опираясь на его личный опыт, когда в 2000 году его судно едва не оказалось в ледовой ловушке.

После прохождения Берингова пролива и смены экипажа на Камчатке экспедиция вступит в более тёплую фазу — через Тихий океан и Южную Америку обратно в Бразилию. На заключительном отрезке путешествия запланированы заходы на остров Пасхи, в Ушуаю и, наконец, в Рио-де-Жанейро — как раз в период знаменитого карнавала.

Экспедиция продолжается. Впереди — ледяные шторма, полярный день, встречи с людьми Крайнего Севера и путь сквозь неизведанные воды. Яхта Fraternidade уверенно движется к своей цели — доказать, что международное сотрудничество, мужество и исследовательский дух не знают границ.