«Московские мастерские»: в столице появится первый городской творческий центр для художников и молодежи

«Московские мастерские» – это 35 полностью оборудованных художественных мастерских, лекторий, а также выставочный зал. Резидентами центра могут стать столичные художники и выпускники профильных вузов. Открытие состоится уже весной этого года.

В досуговом центре «Место встречи София» (Сиреневый б-р, 31) на востоке Москвы откроется первые городские студии для художников и молодежи – «Московские мастерские». Проект реализует Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы.

В творческом центре «Московские мастерские» будут размещены 35 полностью укомплектованных художественных студий, лекторий и выставочный зал. Посещение выставок и лектория будет открыто для публики, а резидентами творческого центра «Московские мастерские» смогут стать опытные и начинающие московские художники и выпускники художественных вузов. Они смогут бесплатно воспользоваться мольбертами и гончарными кругами, специальными зонами для сушки и грязных работ, а также другой инфраструктурой, необходимой для создания произведений искусства.

«Прошедшие конкурсный отбор художники получат в распоряжение одну из мастерских, на четыре месяца станут резидентами центра, а после смогут представить созданные в рамках проекта работы широкой публике. Задача центра «Московские мастерские» – предоставить художникам пространство для творчества, способствовать обмену идеями и опытом и помочь столичной молодежи раскрыть творческий потенциал», – отметила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Стратегическим партнером творческого центра «Московские мастерские» станет группа компаний «Самолет». В одном из жилых комплексов девелопера откроется еще пять мастерских для художников.