Анонсирована деловая программа фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток»

«Российская креативная неделя» – это федеральная площадка открытого диалога профессионального сообщества с властью и крупным бизнесом для развития креативного сектора.

«Креативные индустрии охватывают всю страну, и неудивительно, что “Российская креативная неделя” приходит на Дальний Восток, в Сахалинскую область, где сформировался значительный человеческий, технологический, ресурсный и институциональный потенциал. Мы видим, как активно эволюционирует креативная экономика и креативные кластеры по всей стране: если еще несколько лет назад на “Российской креативной неделе” задавались вопросом, что такое креативная экономика субъекта, то сегодня города уже борются за звание столиц той или иной креативной индустрии.

Сегодня мы говорим о креативном суверенитете страны, как системном ответе на попытку «отменить Россию» и российский креативный класс. Появление и динамичное развитие отечественных стриминговых платформ для размещения контента, собственных цифровых решений с использованием искусственного интеллекта, поддержка креативных проектов через федеральные институты развития – это и есть наш ответ на вызовы времени.

Сегодня очень важно институционально поддерживать креативные индустрии в регионах, масштабировать лучшие региональные практики и создавать условия для дальнейшего развития креативных кластеров, поскольку на федеральном уровне принят соответствующий закон, а в новом “майском” указе Президента Российской Федерации определена задача по увеличению доли креативных индустрий в экономике», — отметил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Дальневосточная «Российская креативная неделя» пройдет уже второй раз: в прошлом году форум принимал Владивосток, в этом году — Южно-Сахалинск.

«Россия сегодня идет на Восток. Растущие рынки и экономика требуют привлечения кадров, и развитие креативных индустрий этому способствует. Мы уже многое сделали для развития креативной экономики в Сахалинской области, например, открыли в Южно-Сахалинске филиал Щукинского театрального института, создали Академию Ларисы Долиной и арт-пространство «Маяк», провели Летний кубок «КВН». Мы нацелены на то, чтобы сделать Сахалинскую область самым привлекательным регионом на Дальнем Востоке, и проведение «Российской креативной недели» нам, безусловно, в этом поможет», — рассказал Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Деловая программа в Южно-Сахалинске соберет на площадках форума более 150 экспертов и представителей власти. В течение этих дней участникам будут доступны к посещению форсайт-сессии, пленарные дискуссии, круглые столы, лекции.

Акцент форума будет сделан на десяти индустриях, которые являются драйверами развития креативной экономики Дальнего Востока: кино, анимация, новые медиа, туризм, архитектура и урбанистика, театр, IT и видеоигры, гастрономия, мода и одежда, арт-индустрия.

«Второй год подряд «Российская креативная неделя» приезжает на Дальний Восток – регион, обладающий огромным потенциалом экономического роста. Развитие Дальнего Востока — одна из приоритетных задач для государства, и креативные индустрии могут внести в этот процесс существенный вклад. Роль креативных индустрий в комплексном развитии агломераций, регионов и малых городов нам предстоит обсудить в дни деловой программы в Южно-Сахалинске. Мы рассчитываем, что практико ориентированный подход деловой программы форума поможет в выработке решений для региона по развитию креативной экономики.

Российская креативная неделя – это возможность дать слово лучшим людям в своих индустриях. И сегодня регионы, территории, конкурируют уже не только за счет трудовых ресурсов и географического расположения, но и за счет креативных людей, которые на данной территории создают свой IP. Меняется и формат управления территории, и сегодня губернатор – это не просто руководитель, это продюсер своей территории», — отметила Президент АНО «Креативная экономика», директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова).

В первый день деловой программы состоятся панельные дискуссии, посвященные модному бизнесу, вкладу НКО в повышение креативности региона, креативным кластерам. На второй день деловой программы запланированы дискуссии о народных промыслах, туризме, национальной кухне, а также о роли креативных индустрий в оживлении и развитии малых городов. Третий день деловой программы будет наполнен дискуссиями о киноиндустрии, о региональных особенностях, о роли цифровизации в культурной отрасли. В заключительный день деловой программы ожидаются панельные дискуссии на темы потенциала креативных индустрий для опережающего развития регионов и грантовой поддержки. Кроме того, гости форума в дни деловой программы смогут посещать лекции и мастер-классы.

Над развитием креативной экономики на Дальнем Востоке регионы работают совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

«АСИ является стратегическим партнером Сахалинской области, сейчас регион активно внедряет Стандарт развития креативных индустрий и формирует собственную стратегию в этой области. Дальний Восток сегодня становится одним из приоритетных направлений развития экспорта на Азиатские рынки, и мы считаем, что стратегия всего округа должна опираться на позицию проактивных регионов, одним из них, безусловно, является Сахалин», — отметила Директор Центра развития креативной экономики, Агентство стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде.

Открытие деловой недели предваряют тематические дни, которые проходят в настоящее время. Тематические дни посвящены ключевым направлениям: кино, анимация, урбанистика и пространственное развитие. Участники тематических дней посещают питчинги креативных проектов, мастер-классы, лекции и выставки.

Фото – ТАСС