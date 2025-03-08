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Домой366INFO.RUКИНОСФЕРУМ.РФ: онлайн-кинотеатр для школьников занял первое место в номинации «Малый бизнес» премии «Наш...

КИНОСФЕРУМ.РФ: онлайн-кинотеатр для школьников занял первое место в номинации «Малый бизнес» премии «Наш вклад»

editor
By editor
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киносферум
Фото © КИНОСФЕРУМ.РФ

В координационном центре Правительства России состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии «Наш вклад». Первая национальная платформа детско-юношеского контента  КИНОСФЕРУМ.РФ победила в номинации  «Малый бизнес».
 
Награду Генеральному директору платформы КИНОСФЕРУМ.РФ  Николаю Дубовому  вручил Заместитель председателя Правительства РФ и Председатель экспертного совета премии Александр Новак.
 
«Мы видим растущий интерес к социальным инициативам — финалисты премии активно помогают развитию регионов, созданию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров для экономики, внедрению социальных инноваций и обеспечивают технологический суверенитет», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ и председатель экспертного совета премии Александр Новак.
 
Генеральный директор Первой национальной платформы детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»:

«Мы благодарны Экспертному совету и считаем победу в премии «Наш вклад» важным и значимым достижением, подтверждением правильности выбранного курса на создание безопасного нравственного содержательного и полезного пространства для школьников в сети Интернет. Мы будем расширять эту территорию и призываем всех неравнодушных к будущему наших детей присоединиться и стать партнерами платформы КИНОСФЕРУМ.РФ»

Общий объем инвестиций участников премии в сезоне-2024/25 составил более 103 млрд рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с предыдущим сезоном. Оператором премии является АНО «Национальные приоритеты».

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