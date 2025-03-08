КИНОСФЕРУМ.РФ: онлайн-кинотеатр для школьников занял первое место в номинации «Малый бизнес» премии «Наш вклад»

В координационном центре Правительства России состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии «Наш вклад». Первая национальная платформа детско-юношеского контента КИНОСФЕРУМ.РФ победила в номинации «Малый бизнес».



Награду Генеральному директору платформы КИНОСФЕРУМ.РФ Николаю Дубовому вручил Заместитель председателя Правительства РФ и Председатель экспертного совета премии Александр Новак.



«Мы видим растущий интерес к социальным инициативам — финалисты премии активно помогают развитию регионов, созданию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров для экономики, внедрению социальных инноваций и обеспечивают технологический суверенитет», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ и председатель экспертного совета премии Александр Новак.



Генеральный директор Первой национальной платформы детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»:

«Мы благодарны Экспертному совету и считаем победу в премии «Наш вклад» важным и значимым достижением, подтверждением правильности выбранного курса на создание безопасного нравственного содержательного и полезного пространства для школьников в сети Интернет. Мы будем расширять эту территорию и призываем всех неравнодушных к будущему наших детей присоединиться и стать партнерами платформы КИНОСФЕРУМ.РФ»

Общий объем инвестиций участников премии в сезоне-2024/25 составил более 103 млрд рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с предыдущим сезоном. Оператором премии является АНО «Национальные приоритеты».