Московские рок-музыканты и  Мандельштамовское общество проведут концерт ко дню рождения поэта

14 января московская рок-группа «Яуза» проведет концерт, посвященный дню рождения О.Э. Мандельштама. В рамках концерта, онлайн-трансляция которого состоится на платформе Яндекс.дзен, группа исполнит песни из своего последнего альбома «Музыка и слово» (в том числе песни «Петербург», «Я скажу тебе с последней прямотой», «Декабрист» «Из табора улицы тёмной» и многие другие), которые написаны на стихи Осипа Мандельштама. Ведущей концерта станет журналист, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

В мероприятии примут участие члены Мандельштамовского общества во главе с его председателем Павлом Нерлером, директор Музея Книги Вадим Вольфсон, а также будет несколько включений из географических мест, связанных с биографией поэта.

«Прошлый день рождения Мандельштама мы отмечали концертом в мороз -20° у памятника поэту. Спели одну песню, и слушало нас человек 20. А в этот раз мы споем целый альбом на онлайн-концерте. Мы поем великие стихи и мы счастливы», — отмечает Арсен Ревазов, лидер группы «Яуза»

В рамках трансляции зрители в прямом эфире смогут задать вопросы музыкантам и специалистам по творчеству поэта.

Прямой эфир пройдёт 14 января 2022 года в 20:00 по московскому времени на странице персонального блога Арсена Ревазова, лидера группы Яуза, на платформе Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/arsen_revazov

Группа «Яуза» создана в 2019 году. Ее музыка представляет собой сплав стилей: от рок-романса и балканского джаза до блюз-арт-рока и рок-баллад. Группа выпустила 2 альбома: «Бабочки и танки» (2020) на стихи Михаила Генделева и «Музыка и слово» (2021) на стихи Осипа Мандельштама. «Яуза» выступает в клубах столицы, а также принимает участие в различных общественных и культурных мероприятиях города.

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