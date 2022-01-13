БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ): Государственный Эрмитаж примет участие в международной выставке, посвященной 200-летнему юбилею Генриха Шлимана

6 января 2022 года мировое археологическое сообщество отметило 200-летие со дня рождения Генриха Шлимана (1822-1890). Такому случаю Музей доисторического периода и ранней истории посвящает большой выставочный проект с участием музеев Германии, Греции, России. Предполагается представить около 700 предметов.

В экспозиционных залах будут представлены материалы из Государственных музейных собраний Берлина: этнологии, азиатского и египетского искусства, Монетного кабинета, Художественной библиотеки. Коллекция папирусов поступит на выставку из Государственного Эрмитажа и Муниципальной галереи г. Ларисы (Фессалия, Греция) – одного из самых значительных художественных собраний Греции. Национальный музей Афин предоставит редкие ювелирные украшения из микенских гробниц, а также сохранившиеся фрески из дворца в Тиринфе.

Генрих Шлиман – первооткрыватель Трои – стал не только известным археологом, его жизнь была полна рискованными предприятиями, подвигом, радостью от совершенных открытий. Впрочем, археологическая страница биографии крупного археолога и исследователя началась, когда Шлиману исполнилось 40 лет. До этого он успел побывать коммерсантом, получив место в Санкт-Петербурге, куда был направлен из Амстердама. Торговля колониальными товарами принесла немалый успех. Скупка золота в Калифорнии принесла ещё больший финансовую независимость, а позже последовал период путешествий по железной дороге, на кораблях, в каретах по Индии, Китаю, Японии.

После череды поездок Генрих Шлиман возвращается в Европу, где слушает лекции в Сорбонне, карьера же археолога начинается в 1870-м году с раскопок холма Гиссарлык недалеко от Дарданелл. Там он обнаружил знаменитый клад Приама. Позже он проводил раскопки в Микенах, Охроменосе, обнаружил руины дворца в Тиринфе. Гомеровскому миру и археологии Генрих Шлиман остался верен до самой кончины в 1890-м году в Неаполе. Его наследие включает более 50 000 документов, хранящихся в афинской библиотеке Геннадия – богатейшем собрании по истории, искусству и литературе Греции от античности до наших дней.

Выставка пройдет с мая по ноябрь 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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