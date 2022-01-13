Алексей Бакашин презентует новый поэтический сборник «Креозот»

«Любите живых поэтов, пока они здесь еще водятся»… 2 февраля 2022 года на сцене культового клуба 16 Тонн Арбат произойдет настоящая музыкально-поэтическая феерия. Московский поэт-интеллектуал, сонграйтер и мультиинструменталист Алексей Бакашин приглашает на презентацию своего третьего сборника стихов «Креозот». Помимо этого, автор исполнит музыкальные композиции собственного сочинения в акустической версии под аккомпанемент виолончели, флейты, кахона и гитары.

2021 год стал для Алексея Бакашина богатым на релизы. Летом он выпустил второй сольный альбом «Таблица чувств» в жанре мелодичного инди-рока. В этой пластинке поэт и сонграйтер Алексей Бакашин не изменяет своему стилю, заложенному в дебютном сборнике «Реальный кадр».

Алексей Бакашин неоднократно выступал на культовых площадках столицы. Он представлял сольную программу в клубе «Китайский Летчик Джао Да», презентовал музыкальный альбом «Таблица чувств» в Glastonberry, был участником музыкальной программы книжного фестиваля «Красная площадь».

Начало в 20:00.

Вход свободный.

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