Московские учебные заведения в сфере искусства и культуры приглашают на дни открытых дверей

Школы искусств и колледжи Москвы до конца весны проводят дни открытых дверей, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Это традиционная познавательная акция, которая дает возможность юным горожанам ознакомиться с основными направлениями обучения: музыкальным, хоровым, архитектурным, художественным, хореографическим и театральным.

«15 апреля в Москве начнется приемная кампания в школы искусств и колледжи. Она продлится до 15 июня. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами. Для ребят проведут экскурсии, ответят на интересующие их вопросы и расскажут о правилах поступления. Получить дополнительное творческое образование сегодня можно более чем в 150 городских учреждениях», — отметила Наталья Сергунина.

Так, 26 марта в Московской театральной школе Олега Табакова посетителей ждет рассказ об истории ее создания, о правилах приема и особенностях обучения. Для гостей пройдет экскурсия по учебным аудиториям и репетиционным залам. Их также пригласят на концерт, который подготовили студенты старших курсов.

1 апреля день открытых дверей пройдет в колледже музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена.

В детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена день открытых дверей пройдет 8 апреля. Ученики выступят на сцене, а преподаватели теоретического отдела в увлекательной форме расскажут поступающим об истории создания инструментов и принципах игры на них. Родители узнают о музыкальных традициях заведения, его творческих проектах и программах. В этот же день посетителей будет принимать детская художественная школа имени Ильи Репина. Там состоятся мастер-классы по графической композиции, бумажной пластике, батику, живописи и работе с натуры.

А 12 мая всех желающих ждут в школе искусств имени Саввы Мамонтова. Для ребят устроят квест, в ходе которого они познакомятся с различными музыкальными инструментами, танцевальными стилями, исполнят песню в сопровождении эстрадно-джазового ансамбля, нарисуют картину. Для родителей будет работать информационная зона.

До 27 мая в Театральном художественно-техническом колледже запланирована серия встреч с абитуриентами. Будущие ученики познакомятся с теми, кто уже получает там образование, увидят выставку работ студентов.

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