ВДНХ запускает цикл мероприятий в рамках Года педагога и наставника

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника и крупнейший культурно-образовательный проект «Знание. ВДНХ» подготовил масштабную программу «Учитель или наставник?». Она состоит из нескольких разделов: «Учителя учителей», «История учит» и «Русская художественная школа: от Императорской Академии Художеств до легендарной «Мухи». Участие бесплатное, по регистрации. Полная программа цикла доступна на сайте.

Первый тематический трек под названием «Учителя учителей» будет посвящен писателям-педагогам. Участники узнают о том, насколько преподавательская практика влияла на художественный мир самого литератора и о том, можно ли утверждать, что хороший писатель сам по себе является учителем, поскольку литература всегда была источником для познания мира и общества. Лектор — Максим Самородов, выпускник филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук и учитель высшей квалификационной категории.

Второй цикл «История учит» познакомит участников с великими учителями и их учениками. Историк и писатель Дмитрий Тараторин расскажет об истории наставничества в разные времена, эволюции характера и методов обучения, и о том, какой вклад внесли наставники в каждого из своих воспитанников.

15 апреля в 12:00 в Музее славянской письменности «Слово» на лекции «Наставники и ученики: от Аристотеля и Конфуция до Антона Макаренко» гостей познакомят с великими учителями, которые воспитали великих правителей и других государственных деятелей, а также трудностями, которые появлялись перед ними во время педагогической деятельности.

Цикл лекций «Русская художественная школа: от Императорской Академии Художеств до легендарной «Мухи» расскажет о становлении в XVIII–ХХ веках русской художественной школы, а также о принципах работы художественно-педагогической системы, которой следовали ведущие мастера российской школы живописи, ваяния и зодчества. Лекции читает Валентина Горлова, искусствовед, выпускница Российской академии художеств, председатель наблюдательного совета фонда поддержки изобразительных искусств «Гризайль» (Санкт-Петербург).

Первая лекция в рамках этого тематического трека пройдет 13 мая в 15:00 в павильоне «Рабочий и колхозница». Гостей приглашают присоединиться к лекции «Императорская Академия Художеств». Здесь можно узнать об истории создания одного из старейших учебных заведений в России и его влиянии на развитие высшего художественного образования как центра художественного просвещения.

В течение Года педагога и наставника на площадках Музейного города ВДНХ в рамках программы «Учитель или наставник?» будут проходить различные форматы мероприятий по каждому из тематических циклов: лекции, дискуссии и викторины. Так, в рамках темы «Учителя учителей» участники проанализируют вклад Антона Макаренко в педагогику с точки зрения его художественной литературы, цикл «История учит» поможет узнать, где и как появились школы и что дали мировой педагогике российские учителя и наставники, а «Русская художественная школа: от Императорской Академии Художеств до легендарной «Мухи» расскажет о том, как граф А.С. Строганов и барон А.Л. фон Штиглиц создали школу дизайна в России.

Узнать обо всех мероприятиях образовательной программы в рамках Года педагога и наставника можно в специальном разделе на сайте ВДНХ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.