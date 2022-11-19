Московский Губернский театр представляет вторую премьеру сезона

24, 25 ноября Московский Губернский театр представит вторую премьеру сезона – комедию по пьесе современного драматурга Андрея Леонова «Женитьба. Почти по Гоголю». Режиссер Евгений Гомоной, художник-постановщик Дмитрий Дробышев.

Художественный руководитель театра Сергей Безруков рассказывает, что идея этой постановки возникла давно: «В труппе театра много замечательных актрис старшего поколения, достойных больших интересных ролей, но, к сожалению, в драматургии, как правило, персонажам солидного возраста предназначены роли третьего плана. После безуспешных поисков подходящего материала театр заказал пьесу, которая была написана специально под наших актеров. В новом спектакле фактически у каждого – центральная роль, и я как художественный руководитель очень этому рад. Здесь сплелись знакомый сюжет и колоритные, обаятельные персонажи, за судьбой которых будет интересно следить зрителям разных поколений».

Ах, «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась» — вывел рецепт идеального жениха Николай Васильевич Гоголь в своей «Женитьбе».

В наши дни, в нашем спектакле «Женитьба. Почти по Гоголю» история повторяется, ибо в связи с острой нехваткой мужского населения в возрасте 60+ именно женщины штурмуют с брачными намерениями во всех отношениях прекрасного,но нерешительного и чересчур разборчивого жениха. Как выбрать ту самую, которая «и в радости, и в горе»? Тем более за долгую жизнь и у жениха, и у невест накопилось и своей радости, и своего горюшка. Ну, а кто сказал, что женитьба – дело простое? Это же битва за грядущее счастье!

На нашем ринге сойдутся женщина-терапевт с большим опытом, женщина-повар с большим опытом здорового питания, и просто женщина с гибким характером. Кто же займёт заветный пьедестал в этой битве за семейное счастье, кого назовет Иван Кузьмич подругой жизни навеки?

Как мы помним, история всегда повторяется в виде фарса, и тут уж, держись! Мистики и влияния судьбы не избежать ни Ивану Кузьмичу, ни его внуку, ни невестам, ни нам, зрителям. Ведь любовь не спрашивает брачных агентов, внуков, соседей и свах, когда, к кому ей приходить. Только она, любовь, решает когда, кому и в каком обличье ей появиться в нашей жизни. И дать надежду, что всё было не зря.

«Пьеса написана по мотивам Гоголевской «Женитьбы» и имеет конкретные отсылки к этому произведению, хотя ее действие перенесено в наше время. Но в отличие от пьесы Гоголя здесь свою судьбу выбирает не женщина, а мужчина, и финал у нашей истории совсем другой. Какой – увидите на спектакле.

В первую очередь, это, конечно, комедия – эксцентричная, яркая, с динамичным сюжетом, мы добавляем в действие элементы мистики, которая свойственна Гоголю – как, впрочем, и всем, кто пытается отыскать свою судьбу. Персонажи у нас очень яркие, харизматичные, каждый со своей интересной историей. Художник Дмитрий Дробышев придумал для спектакля интересное пространство – декорацию-трансформер, которая позволила нам совершенно неожиданно менять место действия. В спектакле звучит оригинальная музыка, написанная специально для нашего спектакля композитором Михаилом Шкирманом. Сюжет, который взял Гоголь, будет актуален всегда, сколько будет существовать человечество. Поэтому, конечно, это история про нас, персонажи пьесы живут среди нас. Это добрая, искрометная комедия, и вся наша команда надеется, что после ее просмотра в мире станет немножко больше добра», – говорит режиссер спектакля Евгений Гомоной.

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