«Иван Грозный»: мировая премьера в «Санктъ-Петербургъ Опера»

Премьера оперы Жоржа Бизе «Иван Грозный» в полной сценической версии будет представлена в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» 17 и 18 декабря 2022 года.

При упоминании о французском композиторе Жорже Бизе чаще всего вспоминаются мелодии хабанеры и сегидильи из оперы «Кармен», пожалуй, самой известной оперной драмы великого музыканта. Но есть в творчестве композитора малоизвестное и весьма неожиданное по своему сюжету произведение.

В 1938 году в Национальной библиотеке Франции (Париж) была организована выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Жоржа Бизе, на которой впервые была представлена незавершенная партитура оперы «Иван Грозный». За пять лет до этого события ее обнаружил Гийом де Ван — хранитель библиотеки Парижской консерватории. Ноты были найдены в бумагах Эмиля Штрауса (второго мужа вдовы Жоржа Бизе) после его кончины в 1929 году и переданы Национальной библиотеке Франции.

Опера «Иван Грозный» была написана Жоржем Бизе между 1862 и 1864 годами на либретто Франсуа-Ипполита Леруа и Анри Трианониа. Это самая яркая и интересная из известных нам опер зарубежных композиторов на «русскую» тему. В основе сюжета лежит реальное историческое событие — женитьба царя Ивана Грозного на черкесской княжне, хотя большинство сюжетных линий в произведении являются художественным вымыслом.

Жорж Бизе, в отличие от многих других композиторов, писавших произведения о царе Иване Грозном как о жестоком правителе, показал главного персонажа своей оперы как лирико-драматического героя, искренне любящего свою супругу Марию. Царь Иван IV отнюдь не интриган или мнительный сумасброд, а, наоборот, жертва заговора боярина Юрлова и мести Игоря и Темрюка. Авторы оперы изобразили сложный и неоднозначный облик русского правителя, который мог быть как великодушным и любящим, так и безжалостным и мнительным. Это говорит о том, что они учитывали разные, порой противоречащие друг другу, исторические сведения, не стремясь создать идеальный образ заботливого и всеми любимого монарха.

В 1943 году в Париже в концертном исполнении были представлены несколько номеров из оперы «Иван Грозный». Первая постановка оперы со множеством купюр была показана в 1951 году в Большом театре Бордо. Труппа дала два представления своей постановки в «Опера-Комик» в Париже в декабре того же года. Затем произведение было поставлено в Кельне в апреле 1952 года и в Берне в декабре 1952 года. В 1975 году для медиагруппы BBC была создана более точная версия с восстановленным ранее непредставленным материалом. Впоследствии дирижер Говард Уильямс подготовил полное исполнительское издание оперы, используя собственную версию незавершенной финальной сцены (переработанную на основании материалов Жоржа Бизе), которая была представлена в концертном исполнении на фестивале в Монпелье. После этого об опере Жоржа Бизе забыли…

По прошествии почти 50 лет народный артист Российской Федерации и художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров воскресил яркую оперную страницу мирового музыкального театра XIX века. Творческая команда коллектива провела колоссальную работу по поиску и реставрации нотного материала оперы, а народный художник Российской Федерации Вячеслав Окунев создал яркие и колоритные образы времен Ивана Грозного.

«Близится день, когда мы откроем уникальную партитуру оперы, которая до нас практически не ставилась, поэтому мы называем наш спектакль мировой премьерой.

В центре оперы Жоржа Бизе образ царя Ивана Грозного. Мы привыкли к стереотипу — старик с горбатым носом, желчный, мнительный. В этой версии он совсем другой: царь еще молод, он еще влюблен, влюблен настолько, что может умереть, почувствовав, что теряет свою возлюбленную. Интересно рассказать романтическую историю этого великого человека. Многие не знают, что Иван Грозный был писателем, собрал уникальную библиотеку. Это удивительная история! Царь был завоевателем, но он был еще и очень чутким, влюбленным юношей. Об этом периоде наш спектакль.

Музыка оперы очень сложная, ей надо загореться, как загорелся наш коллектив. Артисты с большим энтузиазмом репетируют. Зимой, к Новому году, мы покажем премьеру, и я жду этот спектакль не только как постановщик, автор, но и как зритель, потому что мне интересно, как он будет воздействовать на аудиторию, не только на знатоков, но и на молодежь, которая придет, возможно, впервые в наш театр и увидит живой, искренний, горячий спектакль.

Жду вас и надеюсь на ваши аплодисменты!» – Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров.

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