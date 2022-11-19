«Янтарные бусы»: В Москве сыграют спектакль на тувинском языке

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В Москве сыграют спектакль на тувинском языке. Музыкальная драма «Янтарные бусы» пройдет в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского (основная сцена) 22 ноября в рамках VI фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства.

Спектакль поставлен Борисом Манджиевым по произведению Саяны Ондур. Пьеса создана автором под вдохновением от посещения выставки «Золото скифов» с коллекцией золотых изделий скифского периода, обнаруженных при раскопках кургана «Аржаан-2» (VII в.до н.э.). Среди экспонатов внимание автора привлекла нить бус из янтаря, не добывавшегося на территории Тувы, что сподвигло автора создать легенду о янтарных бусах.

Легенда повествует о влюбленных Алдаре и Алдын. Их история разворачивается на фоне событий древнескифского времени. Любовь молодых людей проходит испытания войной и предательством, разлукой и долгом. Но прошли века, и история развеялась в вихре времени.

Спектакль будет идти с синхронным переводом на русский язык.

Фото – А. ДОНГАК

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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