Московский Новый драматический театр приглашает на премьеру комедии «Сильное чувство» по произведению И.Ильфа и Е.Петрова

Московский Новый драматический театр (ул. Проходчиков, д. 2) приглашает на премьеру комедии «Сильное чувство» по произведению И. Ильфа и Е. Петрова. Постановка пьесы — единственная на данный момент в театральной афише Москвы.

Имена авторов знакомы без преувеличения каждому, и неразрывно связаны со знаменитыми романами «12 стульев» и «Золотой телёнок». Однако были у этих блестящих сатириков и фельетоны, и киносценарии, и даже драматургия. Водевиль, который привлёк внимание Нового театра, был написан в 1933 году, но звучит на удивление современно: острая, неожиданно злободневная проблематика, динамичный сюжет, уморительно смешные диалоги... и даже литературная игра — отсылки к русской классике. Недаром современники тут же окрестили «Сильное чувство» ироническим вариантом чеховской «Свадьбы», где роль генерала играет иностранец.

В интерпретации Нового драматического театра «Сильное чувство» — сценическая композиция с танцами, объединяющая одноименный водевиль и несколько фельетонов. Лёгкая комедия о том, как молодая женщина решила улучшить жилищные условия, вновь напомнит о том, что человеческая природа неизменна, будь то в «дореволюционные», советские или нынешние времена.

«Такое ясное название... Что тут мудрствовать, искать какие-то концепции и особые смыслы? Сильное чувство — это… а может, что-то другое, или третье? Да, сильное чувство у всех разное. Или все же для всех одно? А если одно, то какое же? Вот и мы бьемся над этой разгадкой, кажется, вот-вот найдем, но водоворот событий этой веселой истории уносит нас все время в разные стороны — и тут же возвращает к тому же вопросу. Может быть, именно на нашем спектакле станет наконец ясно, какое же «сильное чувство» объединяет многих людей, осталось ли оно у нас спустя почти 75 лет советской власти, и так ли уж оно связано с изменениями в социуме?», – расказывает режиссер-постановщик В.В. Долгачев.

Режиссер-постановщик - Вячеслав Долгачёв. Художник-постановщик - Маргарита Демьянова. Ассистент режиссера - Иван Ефремов.

В ролях: з. а. России Ирина Мануйлова, Игорь Андреев, Роман Бреев, Владислав Владимиров, Артем Глухов, Максим Городов, Максим Горшков, Наталья Гришагина, Иван Ефремов, Маргарита Ефремова, Юрий Караулкин, Евгений Кениг, Екатерина Кобба, Татьяна Кондукторова, Алексей Красовский, Кирилл Маслий, Наталья Мехия, Леонид Пузиков, Екатерина Пургина, Николай Разуменко, Наталья Рассиева, Дмитрий Светус, Алексей Спирин, Лидия Харламова, Иван Ходимчук, Борис Шильманский.

Когда? 3, 4, 23 февраля 2023 года.

Где? Москва, ул. Проходчиков, д.2, Московский Новый драматический театр .

Подробности на сайте театра.

Фото – Екатерина КУЛЕШОВА

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