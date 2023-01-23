Выставку-форум «Уникальная Россия» откроет дизайнер из Донецка

24 января в 16.00 в Гостином дворе состоится открытие III Художественно-промышленной выставки-форум «Уникальная Россия», которая продлится до 5 февраля. За две недели выставка представит более 20 арт-проектов, 85 регионов России, масштабные экспозиции, обширную деловую и культурную программу. Мероприятия будут проходит каждый день одновременно в нескольких локациях выставки в Гостином дворе, занимающей площадь 10 000 кв.м.

В торжественной церемонии открытия примут участие:

директор Департамента развития промышленности социально - значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Колобов;

российский экономист, профессор, почётный президент Финансового университета при Правительстве РФ Алла Грязнова;

председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Инна Святенко;

депутат Госдумы Екатерина Харченко;

директор выставки «Уникальная Россия» Валерий Богомолов;

президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина Ананьина;

заместитель председателя правления Ассоциации «Наследие и традиции» Алексей Комаров;

председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоирей Леонид Калинин и другие.

Среди участников культурной программы дня: Театр балета «Русский балет», оперные певицы Мапулина Наталья, Пономарева Марина, Пасакова Таисия, творческий коллектив «Русьпроект», детский ансамбль «Планета звезд». Запланированы также награждение лауреатов Зиновьевского клуба (экспертная исследовательская площадка, учрежденная Биографическим институтом философа Александра Зиновьева) и Дефиле Высшей школы народных искусств (академии) - единственного в России и мире государственного высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку художников по 22 видам традиционных художественных промыслов.

Знаковым событием дня открытия выставки-форума «Уникальная Россия» станет модный показ от Алины Ив, дизайнера из Донецкой Народной Республики (Региональная Общественная Организация Землячества Донбассовцев). Состоится показ коллекции арт-шляп с деревянными деталями «Вечная любовь». Все детали головных уборов выполнены из дерева. Каждая шляпа из этой коллекции имеет свое символическое значение – шляпа «Останкино», шляпа «Монумент Космонавтики», шляпа «Скрипка» в – честь музыки, шляпа «Перо», олицетворяющая силу слова. Шляпа «Роза» – в честь родного города Алины Ив Донецка – Города роз! Деревянные детали коллекции шляп созданы мастером из Донецка Дмитрием Цибенко.

Расписание:

16:00 – 16:30 – ОТКРЫТИЕ. Выступления: Богомолов Валерий, Ананьина Галина, Комаров Алексей, Харченко Екатерина, Святенко Инна, протоиерей Леонид Калинин.

16:30-16:50 – Театр балета «Русский балет».

16:50 – 17:10 – Зиновьевский Клуб, награждение.

17:10 - 17:20 - Показ мод от Алины Ив: Донецкая Народная Республика,

Концертная программа:

17:20 - 18:00 - Оперные певицы: Мапулина Наталья, Пономарева Марина, Пасакова Таисия.

18:00 - 18:20 - «Русьпроект» - творческий коллектив 5 песен, «Планета звезд» - детский ансамбль.

18:20-19:00 – Дефиле Высшей школы народных искусств (академии).

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