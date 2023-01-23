В поисках Рая или Незамутненная радость воздушного шара

В Галерее InArt открывается выставка «Сад земных наслаждений». Нет, на ней не будет знаменитого триптиха Иеронима Босха, хотя именно этот загадочный голландец и его до сих пор не до конца расшифрованные образы, а конкретно - трактовка образа Рая, стали отправной точкой для художника Ивана Коршунова.

На 17-ти работах, представленных на выставке, изображены стилизованные композиции из воздушных шаров - символов вечного праздника и неземной легкости, присущей тому самому месту, о котором мы ничего не знаем, но к которому стремимся, вольно или невольно.

«На эту тему написаны сотни книг, относящихся как религиозной литературе, так и к научной. Даже у неверующих людей есть свои представления о Рае. Как мне кажется, эти представления наиболее точно выразил Сергей Довлатов: «… Я даже не спросил — где мы встретимся? Это не имело значения. Может быть, в раю. Потому что рай — это и есть место встречи. И больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека…», - говорит Иван Коршунов.

Еще одна перекличка с Босхом - в попытке художника создать вневременное пространство, где вроде бы обычная детская забава становится знаком вечности. Эффект достигается не в последнюю очередь благодаря трехслойной технике живописи, в которой работает Иван Коршунов, характерной для западноевропейских мастеров XVI-XVIII столетий.

«Сад земных наслаждений» - первая часть проекта Ивана Коршунова, посвященного теме апокалипсиса. В последние годы этот библейский сюжет неожиданно заиграл для всего человечества новыми красками, и, конечно, не мог не найти отражение в творчестве художника.

Вход для посетителей - бесплатный.

Иван Коршунов. Звери и птицы. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Твердь земная. 2023. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Травы земные. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Бабочка. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Гады земные. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Рыба морская. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Птицы небесные 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Трава сеющая семена. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Огнегривый лев. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Орел небесный. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Ангел. 2022. Холст, масло, золочение, 100х100 см

Иван Коршунов. Синий вол. 2023. Холст, масло, золочение, 100х100 см

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