Московский Новый драматический театр приглашает на спектакль «В окне любовь и чепуха»

Московский Новый драматический театр (ул. Проходчиков, д. 2) представляет спектакль «В окне любовь и чепуха» – свободная композиция по мотивам произведений Даниила Хармса в постановке Юлии Ванюковой.

«Прелесть произведений Хармса в том, что они не назидательны. Радость жизни пронизывает их, светится сквозь все нелепости и неприятности. Сам Хармс часто не имел денег, голодал, но продолжал любить жизнь и петь ей оду, устраивая с друзьями всевозможные поэтические вечера, игры и бесплатные концерты. Он ходил по улицам в цилиндре и коротких штанах, отстаивая право человека быть таким, каким ему хочется. Пусть нелепым, смешным, но самим собой…», – так объясняет свой выбор режиссёр.

Мастер парадокса, любитель розыгрышей и фокусов, Хармс превращал в магию каждое мгновение обыденности, стирая границу между игрой воображения и реальностью. «Меня интересует только «чушь»; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении…», – говорил он. Его произведения, как и его образ мыслей, были необыкновенно театральны, и эта театральность привлекает, очаровывает. Новый драматический театр предлагает зрителю вместе отпраздновать некруглый юбилей писателя (30 декабря 2021 года исполнилось 116 лет со дня его рождения).

Эскиз спектакля был показан на сцене «Мастерская» Нового драматического театра летом 2021 года в рамках режиссёрского конкурса, и стал его финалистом.

В ролях: Владислав Владимиров, Артём Глухов, Максим Горшков, Юрий Караулкин, Наталья Гришагина, Наталья Мехия, Римма Кириллова, Екатерина Кобба, Дарья Бутакова, Марина Соколова.

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