«Центр Искусств. Москва» приглашает на концерт композитора Юлии Монастыренко для фортепиано с оркестром

«Центр Искусств. Москва» представляет вашему вниманию концерт композитора Юлии Монастыренко для фортепиано с оркестром (неоклассика).

Уютным зимним вечером музыка остановит повседневную суету и подарит возможность встретиться с самим собой без страха и осуждения. Вас ждет образная музыка, вызывающая ассоциации, будящая воображение и чувства.

Среди шедевров живописи прозвучат произведения современной классики из альбомов «Reflection» и «140 Piano» Юлии Монастыренко. Зрители не только смогут насладиться живым исполением композиций автора в сопровождении оркестра, но и станут первыми слушателями нескольких премьерных произведений.

Юлия Монастыренко — композитор, аранжировщик, пианистка, исполнительница собственных сочинений.

Пишет музыку в жанре современной классики и кино-музыки. В России она является редким, но, тем не менее, одним из самых востребованных композиторов, так называемым, классическим кроссовером.

В стоимость билетов входит посещение постоянной экспозиции «Центра Искусств. Москва», а также выставок: «Импрессионизм и модерн в русском искусстве», «Золотой XVII век», «Два Возрождения».

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