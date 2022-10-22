Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера» приближается к финалу. В Молодежном театре на Фонтанке состоятся два «мольеровских» спектакля, беседа о театре и моде в эпоху Мольера с Мэган Виртанен и Викторией Тишиной, а также открытие нового арт-объекта в Измайловском саду.

28 октября в 17:00 на «четвертой сцене» Молодежного театра на Фонтанке (наб. р. Фонтанки, 114, фойе Большой сцены) в рамках фестиваля «Петербург. Пространство Мольера» пройдет встреча «Театр и мода в эпоху Мольера и сейчас».

Историк моды Мэган Виртанен и создатель бренда женской одежды Виктория Тишина поговорят о том, как театр отражает культурные феномены во времена Мольера и в наши дни. Правда ли, что парижанки элегантнее жительниц других городов? Может ли внешний вид стать социальным лифтом? Эти и многие другие мифы и идеи, актуальные до сих пор, родились именно в мольеровскую эпоху.

Мэган Виртанен расскажет о том, как костюмы актрис влияли на тогдашнюю публику, в чём заключалась революция Мольера в области театрального костюма и почему в мольеровских пьесах так много упоминаний о модных товарах и торговцах роскошью. Виктория Тишина продемонстрирует, как современный модный дом может творить в сотрудничестве с актрисами, не только на сцене, но и в повседневной жизни. Речь пойдёт и об истории связей моды и театра, зародившихся во времена барокко, а также о многом другом, делающем театр законодателем мод на протяжении нескольких веков.

В 19:00 на Малой сцене Молодежного театра состоится спектакль «Тартюф».

30 октября в 15:00 в Молодежном театре на Фонтанке (наб. р. Фонтанки, 114) состоится церемония закрытия фестиваля «Петербург. Пространство Мольера», проводимого в год 400-летия со дня рождения драматурга.

В 15:00 в Измайловском саду торжественно откроется новый арт-объект – инсталляция на тему театра эпохи Мольера. С появлением нового здания Большой сцены в 2010 году начался и новый этап в жизни сада, в котором стали размещать современные арт-объекты, в том числе посвященные театральной тематике. Эта традиция продолжается. Творческая идея «мольеровского» арт-объекта принадлежит художнику Владимиру Ванину. Под его руководством она воплощена сотрудниками мастерских Молодежного театра.

В 15:30 на «Четвертой сцене» для журналистов и участников фестиваля будет организован welcome-фуршет и состоится вручение дипломов и благодарственных писем участникам. Ведущий церемонии – артист Молодежного театра Дмитрий Бауман, официальный «голос Мольера» в онлайн-программе фестиваля. Для участия в мероприятии необходима аккредитация.

В 18:00 на Большой сцене будет показан спектакль н.а.России Семена Спивака «Кабала святош/Мольер», поставленный в 2021 году по пьесе Михаила Булгакова о великом комедиографе. В роли Мольера – з.а.России Сергей Барковский, в роли короля Людовика – Андрей Шимко, в роли Архиепископа – Роман Нечаев. Актерский коллектив спектакля – лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Спектакль впервые пройдет с тифлокомментированием. Это третий спектакль из репертуара Молодежного театра (вслед за «Нашим городком» и «Семьей Сориано, или Итальянская комедия»), который будет доступен для зрителей с нарушением зрения. Тифлокомментатор – актриса Молодежного театра Марина Ордина.

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