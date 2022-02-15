Московский областной театр юного зрителя представляет второе рождение спектакля «Спящая красавица»

16 февраля в 17.00 Московский областной государственный театр юного зрителя под руководством заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой представит музыкальную сказку для всей семьи «Спящая красавица».

Зрелищный спектакль по мотивам художественного фильма «Сказки старого волшебника» в постановке Ирины Пахомовой и с музыкой Григория Гладкова переживает второе рождение. После премьеры «Спящей красавицы» в конце 2020 года и нескольких показов в январе 2021-го в театре произошел пожар, в результате которого была уничтожена существенная часть костюмов, декораций, студия звукозаписи, музыкальное оборудование, мастерские, стали непригодными к использованию большой и малый залы. И вот теперь «Спящая красавица» готова к новой встрече со зрителями.

Это спектакль в стиле стимпанк, объединяющем фантастические технологии и механизмы с декоративно-прикладной формой, вдохновленной энергиями начала XIX века. В сюжет старой сказки включены головокружительные сюжетные повороты и невероятные превращения.

Зрителей ждет увлекательное и трогательное действо. Уснет ли принцесса? Как изменится мир за сто лет? Что ждет принца в сказочном королевстве?

«Никакие технологии не заменят человеческого чувства. Никакие машины не сделают человека счастливее. Добро побеждает зло не с помощью волшебства или техники, а только затратой души и сердца. По-другому не получится, и так будет через сто, двести и тысячу лет. Учите своих детей тратить душу», – говорит режиссер спектакля Ирина Пахомова.

Напомним, что Московский областной театр юного зрителя – участник Всероссийской программы «Пушкинская карта».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.