Джиган и Оксана Самойлова, Валерия и Артем Чекалины, Натали Портман и Бенджамин Мильпье — кто еще вошел в рейтинг самых красивых пар?

Встретить принца на белом коне и создать с ним счастливый союз мечтают все девушки. Зачастую жизнь преподносит нам приятные сюрпризы. Сегодня мы собрали всех тех, кому посчастливилось обрести личное счастье, найти свою любовь. В нашей сегодняшней подборке вы познакомитесь с самыми красивыми парами.

Крис Хемсворт и Эльза Паттаки

Еще одной эстетичной парой, но уже из западных звезд, стали Крис Хемсворт и Эльза Паттаки. Всемирно известные актер и модель идеально дополняют друг друга. Знаменитости вместе уже 11 лет, они воспитывают троих детей и выглядят так, словно только сошли с картинки.

Валерия и Артем Чекалины

Популярный инстаграм блогер, актриса и телеведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, счастлива в браке с Артемом Чекалиным. Пара познакомилась еще в университете и сейчас активно развивается. Супруги воспитывают двоих детей, ждут третьего, параллельно с этим достигают высот в карьере. Как признаются сами герои, именно поддержка друг друга позволяет покорять все цели. Эстетичные фото Валерии и Артема заставляют миллионную аудиторию пары верить в настоящую любовь.

Джиган и Оксана Самойлова

Эта пара сейчас на слуху у всех. Популярный рэп-исполнитель и его жена — отличная пара. Оксана зарекомендовала себя как хорошая жена и отличная мать. Она всегда тепло отзывалась о муже и детях и поддерживала Джигана во всех его начинаниях. Эта пара по праву входит в список самых красивых пар.

Мот и Мария Мельникова

Этой паре точно не занимать любви и нежности. Ответственные, глубокие и настоящие — Мот и Мария идеально подходят друг другу. И хотя жить в популярным рэпером порой бывает очень сложно, пара преодолевает все препятствия с выдержкой и глазами полными искренних чувств. Красота девушки обескураживает. Пара настолько красива, что ее место в подборке вполне обосновано.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Нельзя составить список самых красивых пар, не включив туда прекрасных Натали Портман и Бенджамина Мильпье. И хоть пара не любит выставлять свои отношения напоказ, редкие совместные кадры и комментарии выдают теплоту чувств героев.

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