Московский театр кукол в день рождения открыл обновленную Камерную сцену

30 сентября исполнилось 92 года старейшему столичному театру кукол, основанному Виктором Швембергером. В честь столь важного события друзьям и гостям была представлена новая площадка – Камерная сцена на улице Бажова, 9.

К Московскому театру кукол присоединился Московский Детский Камерный театр кукол, основанный в 1990-м году учеником Сергея Образцова Виталием Елисеевым. Так, у МТК к настоящему времени стало три площадки: Большой зал, Маленький зал и Камерная сцена на Бажова.

Коллективы театров также объединились. Уверена, что в новом сезоне и в последующее время нас ждут новые спектакли, премьеры, мероприятия. Начало тесному содружеству и сотворчеству положено. В день рождения театра гостям был представлен праздничный концерт-капустник, а для жителей района Ростокино – флешмоб.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Анна ГРЕБЛЯУСКАЙТЕ

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