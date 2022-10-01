Куда пойти в октябре? Выставки, театр, музыка для взрослых и детей

Выставка Балабанова в Севкабеле, ленд-арт в парке Малевича, концерт L’One & Симфонический оркестр, фестиваль детских театров и многое другое.

ВЫСТАВКИ

Молодое искусство в «Зарядье»

Весь месяц на выставке «Выпуск’22» в «Зарядье» показывают 400 работ от более чем 170 выпускников из 14 самых топовых художественных вузов Москвы. Это самый масштабный смотр молодого искусства: от живописи, графики, керамики и книжной иллюстрации до фотографии, инсталляции и видеоарта. В числе художников талантливые выпускники ВГИКа, Школы Родченко, МХАТа, ИСИ, Суриковки, Школы дизайна НИУ ВШЭ и других арт-вузов. Экспозиция получилась максимально насыщенной и разнообразной, к выпускникам уже присматриваются галеристы, а для тех, кто только выбирает свой путь в искусстве, выставка может стать хорошим гидом.

«Новый человек» в Новом Манеже

В Новом Манеже РОСИЗО открыл масштабную выставку-инсталляцию «Новый человек», приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Гостей встречает семиметровая скульптура молодого Петра, над ее созданием трудились роботы под присмотром скульптора Павла Игнатьева.

На выставке представлено более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний. Посетители увидят один из петровских указов — о праздновании нового года с 1 января, а не с 1 сентября, первую российскую газету «Ведомости», для которой государь сам отбирал тексты и многое другое. Петровские реформы поменяли практически все сферы жизни нашей страны: досуг, быт, культуру, военное дело, образование, искусство, архитектуру и политику. Выставка «Новый человек» — это путешествие в одну из самых легендарных эпох нашей истории.

«Наталья Нестерова. Памяти мастера» в РОСИЗО

До 16 октября в Выставочных залах РОСИЗО проходит экспозиция, посвященная творчеству значимого российского художника второй половины ХХ века Натальи Игоревны Нестеровой. Здесь представлено около 50 живописных работ из фондов РОСИЗО, частных коллекций, галереи «МастАРТ», а также из собрания семьи художника. Живопись Натальи Нестеровой создает удивительный сюрреалистический мир, напоминающий одни из лучших образцов модернизма: Рене Магритта или Джорджо де Кирико. В своих картинах она не только верно подмечает сцены из жизни, но и придает им полу-волшебную, полу-метафизическую форму. Яркая индивидуальность и глубина затрагиваемых тем утверждают творчество Нестеровой как интереснейшее явление русской культуры.

«Балабанов» на Севкабеле (Санкт-Петербург)

13 октября в пространстве Севкабель Порт откроется масштабная выставка-ретроспектива, посвященная творчеству Алексея Балабанова. Посетители получат возможность оказаться внутри киновселенной выдающегося режиссёра, увидеть то, о чём он практически никогда не говорил, и как создавал фильмы, ставшие отражением эпохи. Пространство экспозиции объединит наиболее известные киноленты Алексея Балабанова — «Брат», «Груз 200», «Жмурки», «Мне не больно» и другие, а также его ученические работы, ранние короткометражки, черновики сценариев и наброски идей, которые не удалось реализовать. Уникальное аудио-визуальное сопровождение, яркая сценография, мультимедийные инсталляции и многочисленные архивные материалы позволят изучить полную фильмографию режиссёра, разобраться в художественных кодах, зашифрованных в его картинах, а также проследить влияние личной жизни художника на его творчество.

Выставка ленд-арта в парке Малевича

В подмосковном парке Малевича при поддержке Третьяковской галереи открылась выставка под открытым небом. В экспозицию вошли семь объектов, созданных в разные годы Франциско Инфанте-Арана, Вячеславом Колейчуком, Леонидом Тишковым, Аристархом Чернышевым и Игорем Шелковским. Вдохновленные идеями русского авангарда произведения современных художников переосмысляют наследие XX века. Для посетителей экспозиции будет доступен аудиогид «При чем тут Малевич?». Маршрут объединяет и комментирует объекты, раскрывая замысел автора и связь творчества современных художников с идеями русского авангарда.

МУЗЫКА

Перукуа с программой «Песни сокровенной женственности»

2 октября в 17:00 в Adrenaline Stadium состоится концерт австралийской певицы Перукуа «Песни сокровенной женственности» и презентация ее дебютной книги «7 песен о любви, принятии и сокровенной женственности». Музыка и тексты Перукуа обращаются напрямую к женщинам, стремясь ответить на их самые важные вопросы и помочь справиться со страхом и найти себя. Сегодня Перукуа — источник вдохновения для миллиона женщин по всему миру. На концерте она вживую исполнит уже полюбившиеся песни и новые композиции.

L’One & Симфонический оркестр

В 2017 году L’One решился на неожиданный и беспрецедентный для российской музыкальной индустрии эксперимент, который стал одной из знаковых точек в карьере артиста и открыл его творчество для новой аудитории. Знакомые зрителями песни получили вторую жизнь в новой симфонической аранжировке, а сцену с артистом тогда разделили Елка, Монатик, Варвара Визбор и Павел Мурашов. 8 октября в Крокус Сити Холл L’One повторит этот эксперимент, добавив в программу все самые громкие хиты, написанные за это время, не забыв о любимых слушателями треках и представив новое визуальное шоу.

ТЕАТР

«Багровый остров» в Театре имени Пушкина

Постановка Федора Левина по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Зрителей ждут неожиданная, полная приключений история, яркие персонажи и фирменная булгаковская сатира. По сюжету молодой драматург приносит в театр революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссёру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актёры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля. В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков и другие.

Когда: 12, 13, 28 октября 19:00

«Поцелуй. Конармия» в Театре на Таганке

Для постановки в Театре на Таганке Денис Азаров выбрал один из 38 рассказов «Конармии» Исаака Бабеля — «Поцелуй», сосредоточив внимание на теме любви, происходящей на фоне всеобщего хаоса. Сборник рассказов, написанный Исааком Бабелем в годы Гражданской войны, исследуют человека и его столкновение со страхом. Как сохранить себя, когда вокруг рушится мир? Как остаться человеком в эпоху зверств? Как преодолеть страх? Самый чувственный текст сборника воплотился в спектакль-атмосферу, погружающую в хрупкий мир человеческих взаимоотношений с помощью пластических образов. Задаваясь вопросами вечного толка, спектакль «Поцелуй. Конармия» рассказывает историю о любви, спасающей даже в самые трудные времена.

Когда: 1 и 30 октября 19:00

«Шоу вкусных хитов»

На столичной карте музыкальных развлечений появилась новая точка притяжения. Творческая команда, известная зрителям по мюзиклу «Дон Жуан», премьера которого состоялась два года назад, продолжила сотрудничество в новом проекте, который получил название «Мюзикл-Меню».

14 октября состоится показ «Шоу вкусных хитов», куда вошли классические номера из ставшими бестселлерами постановок, таких как Chicago, Cabaret, «Призрак оперы», «Мулен Руж», «Ла-ла-ленд», «Величайший шоумен», Notre Dames de Paris, «Отверженные», «Моцарт», и новинки мировых мюзиклов. В программе — более 50 легендарных хитов в сопровождении видеопроекций. В шоу принимают участие более 20 артистов, яркий балет и прекрасный оркестр. Хореограф-постановщик танцевальных номеров — главный хореограф Театра Российской Армии Ольга Якименко. 14 октября на сцену выйдут Анастасия Макеева, Станислав Беляев, Андрей Белявский, Мария Геворгян, Сергей Сорокин и другие артисты.

Когда: 14 октября 19:00

ДЕТИ

Супергеройские каникулы в КидБурге

29 октября в городе профессий КидБург начинаются Супергеройские каникулы. Ребята смогут создать собственный супергеройский костюм, робота-помощника и даже робо-руку для секретных дел. Также детей ждут челлендж-шоу, фокусы, командные игры, эстафеты, лотереи и блиц-викторины.

Большой детский фестиваль театров

Весь октябрь в Москве будет идти V Большой детский фестиваль. На нем будут показаны лучшие отечественные постановки для детей. Площадками фестиваля станут Губернский театр, Театр кукол имени Образцова, Школа драматического искусства и другие театры. В программе — «Каштанка» по Чехову, «Снежная королева» на новый лад, добрая и грустная история «Сказка о последнем драконе» и многое другое.

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