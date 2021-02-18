Фильм Виктора Игнатова «Мариус Петипа – 200 лет спустя» представят на видеохостинге YouTube

19 февраля 2021 года на YouTube-канале Фестиваля мирового балета Бенуа де ла Данс пройдет премьерный показ 17-минутной версии двухчасового фильма В. Игнатова (дипломант Бенуа де ла Данс «За вклад в сближение двух великих культур») «Мариус Петипа – 200 лет спустя».

Документальный фильм «Мариус Петипа – 200 лет спустя» создан на российском телеканале ТЕАТР и посвящён бессмертию искусства М. Петипа, его влиянию на современное развитие театра танца. В творческой дискуссии активно участвуют ведущие деятели балета Франции и России: Брижит Лёфевр, Борис Эйфман, Лоран Илер. В фильме представлена широкая панорама современного хореографического театра, в котором, наряду с яркими творениями талантливых мастеров и смелыми экспериментами авангардистов, бережно сохраняются балетные шедевры М.Петипа, составляющие основу искусства танца и академического репертуара.

Перед началом фильма – вступительное слово автора, известного журналиста и музыкального критика, действительного члена Международной академии творчества, вице-президента Международной ассоциации музыкальных критиков (Париж) Виктора Игнатова.

Короткометражная версия фильма была представлена на 9-ом кинофестивале «Вечера русского кино в Бордо» 13 декабря 2020 года.

Начало показа: пятница, 19 февраля, 19.00, время московское (16.00 – Лондон, 11.00 – Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

Возрастная категория: 16+

Показ пройдет на YouTube-канале Фестиваля: https://www.youtube.com/c/BenoisdelaDanse

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