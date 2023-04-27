Москва презентовала потенциал в сфере делового туризма бизнес-сообществу Индии

Больше 160 индийских туроператоров познакомились с возможностями Москвы как перспективного направления для делового туризма. Представители столичной отрасли гостеприимства с 21 по 25 апреля побывали в Мумбаи, Ахмадабаде и Калькутте и встретились с потенциальными партнерами. Итогом поездки стало заключение меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией индийских MICE-агентов. MICE — область туриндустрии, связанная с подготовкой и проведением корпоративных мероприятий.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в рамках договора планируется запуск программы обучения представителей индийской туристической отрасли, которые станут амбассадорами Москвы в Индии, а также обмен аналитикой для оценки деловых туристических потоков. Активное сотрудничество упростит выход московских компаний на индийский рынок.

В состав делегации вошли представители столичного Комитета по туризму, туроператоры и организаторы корпоративных мероприятий.

«Индия — один из значимых партнеров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тысячи переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами. Соглашение укрепит сотрудничество и поспособствует увеличению турпотока из этой страны», — отметила Наталья Сергунина.

По итогам прошлого года Индия вошла в список стран — лидеров по количеству туристов из дальнего зарубежья, посетивших российскую столицу. Деловые визиты стали одной из самых популярных целей поездки.

Развитие делового туризма позитивно сказывается на экономике города, поскольку не зависит от сезонности: форумы и семинары могут проводиться в любое время года. Кроме того, путешественники этой категории тратят в полтора раза больше денег, чем другие. Только в 2022 году их расходы на отдых в Москве составили почти 170 миллиардов рублей, благодаря чему в бюджетную систему столицы поступило 23 миллиарда рублей.

Москва — лидер бизнес-туризма в России. Организаторов событий здесь привлекают развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность и высокий уровень сервиса. Сегодня деловой сегмент индустрии демонстрирует наиболее быстрый рост: на его долю приходится каждая пятая поездка — 19 процентов общего потока. Он полностью восстановился после пандемии, уже превысил показатель доковидного периода на шесть процентов и продолжает развиваться.

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