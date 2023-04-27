Выставка «Искусство Пропаганды» открывается в Подземном музее парка «Зарядье»

В Подземном музее парка «Зарядье» состоится открытие выставочного проекта «Искусство пропаганды», который представит зрителю работы в жанре агитационной живописи известных советских художников и современных авторов, расскажет об истоках становления и специфике жанра художественной пропаганды и наглядной агитации. В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и других. Даты проведения: 28 апреля – 18 июня 2023 года.

А. Дейнека. Атлетом можешь ты не быть... 1933

Кукрыниксы. Благонадежная статуя Свободы. 1953

П. Караченцов. Каждый колхоз, каждый завод. 1936

Кукрыниксы. Маккарти. 1955

Е. Фред. План ликвидации безработицы. 1930

Д. Моор. Помоги. 1921

Кукрыниксы. Скорая помощь или трюки. 1952

Выставка стала офлайн площадкой одноименного интернет-проекта, реализуемого при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), Фонда развития современного искусства (ФРСИ) и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» в партнерстве с Музеем Москвы, Государственным музеем современной истории России, Студией военных художников имени М.Б.Грекова и международной телевизионной сетью RT.

«"Искусство пропаганды" — пример интересного образовательного контента, который дает не только новые знания, но и впечатления, эмоции, и легко доступен широкой аудитории в Интернете. Он вызвал большой интерес в сети, а теперь открывается выставка, где самые интересные произведения художественной пропаганды можно "потрогать", рассмотреть поближе. Мы всегда выступаем за то, чтобы как можно больше людей увидели такие проекты и заинтересовались ими. Поэтому поддержанный нами контент выходит на разных площадках и в разных форматах, в том числе – офлайн», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Проект не только знакомит современную аудиторию с шедеврами пропагандистского искусства, выдающихся российских и советских авторов, но и показывает малоизвестные работы из фондов российских музеев и частных собраний.

«Долгое время музейные работники по всей стране добивались официального признания музейной ценности советского агитплаката и агитационной графики. Благодаря их работе сегодня мы можем показывать то, что хранилось в спецхранах и запасниках не только на выставках, но и онлайн. Это наследие заслуживает знакомства с самой широкой аудиторией, и здесь есть, чем гордиться!» – отмечает генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

На сайте соорганизатора проекта арт-проп.рф представлены несколько сотен плакатов и рисунков в высоком разрешении, биографии авторов, статьи и видеолекции искусствоведов и публицистов. Публикации телеграм канала «АРТ-ПРОП: Два вождя после дождя» собрали более 8 миллионов просмотров.

По словам создателя и куратора выставки «Искусство пропаганды», журналиста Игоря Мальцева: «Слишком долго слово «пропаганда» становилось препятствием на пути к аудитории. Между тем, этот жанр создавался выдающимися художниками, которые создали такие мировое явление как «Русский авангард» и неразрывно с ним связан».

«Определение «пропаганда» нередко вызывает у современного зрителя негативные коннотации. Однако, если мы обратимся к любому из отечественных академических словарей русского языка, мы не найдем никаких указаний на то, что этот термин имеет хоть сколько-нибудь отрицательное значение» – подчёркивается в официальных материалах выставки.

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