Джаз-бизнес: в России появятся первые плейлисты элитарной музыки для публичных пространств

В последние годы в России активно развивается джазовое сообщество. В этой сфере стали появляться новые яркие имена, события, образовательные программы и студии звукозаписи. Например, Московский джазовый фестиваль собрал 250 000 зрителей в прошлом и 270 000 зрителей в этом году, что сравнимо со средней посещаемостью «Нашествия». Эстрадно-джазовые отделения российских вузов и колледжей ежегодно выпускают сотни студентов. Джазовые исполнители могут заявить о себе, выступая на крупнейших городских площадках. Кроме того, эта музыка особенно привлекательна для аудиооформления бизнеса. Возможностей все больше, но они не всегда очевидны самим участникам сообщества. Именно поэтому представители ведущих культурных институций встретились, чтобы обсудить их на «Российской креативной неделе».

— Если индустрия академической музыки более институционализирована — существуют различные оркестры, филармонии, образовательные учреждения, то джазовая находится на том этапе развития, когда ее продвигают сами деятели: музыканты, композиторы, эксперты и продюсеры. Они уже делают это весьма успешно, но им нужно помочь, — отметил модератор встречи, исполнительный директор Фонда поддержки и развития музыкального искусства им. Игоря Бутмана Роман Христюк.

Коллегу поддержал программный директор «Радио JAZZ» Дмитрий Кротков, рассказав об актуальных тенденциях, а также реальных мерах поддержки талантливых композиторов и исполнителей со стороны медиа:

— Еще в прошлом году я был приятно удивлен количеством джазовых фестивалей не только в Москве, но и по всей стране. Проблема в том, что их участники и создатели часто не знают как заявить о себе, и мы, являясь единственной в России джазовой радиостанцией, даем им такую возможность. У нас есть рубрика «Реальный джаз», которая выходит ежедневно по пять раз в день и рассказывает об интересных новинках, не только зарубежных, но и отечественных. Нам всегда можно прислать свой альбом, и если это качественная профессиональная музыка, мы поставим ее в эфире — такие композиции ротируются примерно в течение месяца.

Также с 2021 года на радиостанции идет программа «Вечерний джайв», которую ведет Мариам Мерабова. Мы приглашаем туда не только звезд, но и директоров джазовых фестивалей, продюсеров, арт-директоров клубов и неизвестных талантливых музыкантов, чтобы они могли рассказать о себе, представить свое творчество. Кроме того, мы уже девятый год проводим премию «Все цвета джаза» в семи номинациях. Только в одной — «За вклад в развитие джазовой индустрии в России» — мы выбираем победителя самостоятельно, в остальных проводится народное голосование, по итогам которого в финал выходят десять номинантов.

Несколько официальных городских программ поддержки предлагает артистам, в том числе джазовым, Московский продюсерский центр «Моспродюсер», о них рассказал замдиректора центра Никита Беляков:

— Среди участников наших проектов — около 300 представителей джазового направления, 8% от общего числа, что довольно много, учитывая, что поп-артисты составляют примерно 45%. Говоря о конкретных возможностях, у нас есть круглогодичный проект без конкурсного отбора «Уличный артист», в рамках которого любой житель или гость столицы может выбрать на сайте Mos.ru подходящую ему по вместимости и звуковому режиму площадку города и выступить на ней. Всего мы предлагаем 40 городских площадок, на которых за все время существования проекта прошло уже 76 879 выступлений, а за прошлый год — 20 169 выступлений. Еще более профессиональная история, как раз подходящая джазовым музыкантам, у которых более высокий уровень подготовки, — «Уличный артист в парках». Это конкурс, который проходит в два этапа и позволяет победителям сыграть концерт в городских садах и парках. Всего речь идет о 50 площадках Москвы, на которых уже состоялось более 600 выступлений.

Наконец, перед крупными мероприятиями, такими как День города или выпускной, мы запускаем проект «Лайн-ап», победители которого получают возможность выступить на большой сцене с авторским материалом в рамках праздничного концерта. Более чем из 650 заявок, поданных на участие в различных мероприятиях, мы отобрали 21 финалиста, пятерых победителей и двух обладателей спецноминаций. Помимо этого, мы формируем сезонные плейлисты в парках, куда на конкурсной основе могут попасть треки молодых талантливых исполнителей, а зимой они могут выступить на московских катках в специальной рубке, также пройдя предварительный отбор.

Познакомиться с коллегами, экспертами, поджемить и заявить о себе можно, став участником арт-кластера «Таврида.АРТ». Он был организован в 2015 году в Крыму как молодежно-просветительский курорт для молодых деятелей искусств от 18 до 35 лет. Изначально мероприятие проводилось в формате форума для начинающих представителей различных творческих специальностей, которые общались с профессиональными спикерами и наставниками, но сейчас разрослось до крупного проекта, включающего в себя образовательные заезды для музыкантов различных жанров, дизайнеров, архитекторов и режиссеров, академию творческих индустрий «Меганом» и музыкальный лейбл «Таврида.АРТ».

— С 2020 года мы сотрудничаем с Фондом Игоря Бутмана и организуем джазовые заезды, участники которых повышают уровень своего профессионализма, знакомятся, делают совместные межрегиональные проекты — по итогам предыдущих заездов некоторые ребята создали очень успешные коллаборации, с которыми гастролируют по городам России. Представители Фонда Бутмана отбирают некоторых музыкантов для участия в Московском джазовом фестивале. Кроме того, мы уже собрали Всероссийский молодежный джазовый оркестр, а в 2024 году запускаем новую программу подготовки для джазовых музыкантов и режиссеров. В качестве бонуса они получат возможность записаться на лейбле «Таврида.АРТ», — рассказала основатель лейбла, музыкальный продюсер Анна Храмова.

В свою очередь, такая музыка очень востребована у бизнеса для оформления кафе и ресторанов, салонов, торговых центров, мастерских и шоурумов. Для получения дополнительного дохода молодые исполнители могут передавать свою музыку в каталог сервиса аудиобрендинга FONMIX для того, чтобы их музыка зазвучала в общественных пространствах. Его музыкальный продюсер Антон Панкратов рассказал, как организована система аудиовещания в публичных пространствах и чем владельцев бизнеса и посетителей привлекает именно джазовая музыка:

— Еще в конце 90-х — начале нулевых наша команда занималась созданием специализированных онлайн-радиостанций для фестивалей, мероприятий, конкретных локаций, а потом мы задумались о создании большого музыкального маркета, предлагающего аудиооформление для самых разных видов бизнеса. Специалисты FONMIX опираются в своей работе не только на актуальные тренды, но и на исследования нейрофизиологов о влиянии звука на поведение клиентов, их покупательную активность, отношение к бренду и время, которое они проводят в том или ином публичном пространстве. Исследования показали, что человеческая психика по-разному воспринимает различные стили и жанры. Кроме того, отдельные элементы музыки непосредственно влияют на различные системы человеческого организма. Например, правильно подобранный музыкальный ритм нормализует и биологические ритмы, гармонизирует эмоциональное состояние. Если звучание ритма музыки реже ритма пульса, мелодия оказывает релаксационный эффект, мягкие ритмы успокаивают, так же как и консонансы — гармоничное сочетание звуков. Именно такими характеристиками обладают джазовые композиции, потому что это очень тонко организованная музыка.

Мы подбираем плейлисты индивидуально для каждого клиента, учитывая время, когда будет звучать та или иная композиция, тип бизнеса и другие факторы — например, сезон. Наш опыт показывает, что весной, особенно утром, у клиентов особенно востребован латинский джаз, диксиленд. Днем, если это торговый развлекательный центр или ресторан, посетителям заходит джаз-хаус, фьюжн, вечером — джазовые стандарты. Говоря о последних, молодые композиторы могут задуматься о создании собственных вариаций по их мотивам. Например, среди наших клиентов есть владельцы стейк-хауса, которые любят музыку 50-х–60-х. Если современные джазовые авторы предложат композиции, стилизованные под свинг, джаз-фанк, они могут стать востребованными в таком месте.

Роман Христюк отметил, что именно благодаря сервису FONMIX идея продвижения джазовой музыки для бизнеса в России будет реализована в самом ближайшем времени:

— Совместно мы планируем создать несколько плейлистов для различных общественных пространств, состоящих именно из российской джазовой музыки. Это также отличная возможность для представителей направления выйти на новый уровень, сделать так, чтобы их услышали. Многие не верят в свой успех, и это огромная сдерживающая сила. Джазовая индустрия, как и любая другая, живет благодаря притоку свежих талантов, потому что публику всегда нужно удивлять. Уверен, что только силами всех участников сообщества мы сможем продолжить открывать новые горизонты.

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