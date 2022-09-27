«Москвариум» на ВДНХ представит премьеру нового шоу «Морская симфония» с участием морских животных и артистов разных жанров

6 октября 2022 года, в 18:00, в «Москвариуме» на ВДНХ состоится премьерный показ нового представления, сочетающего в себе классическую музыку в исполнении симфонического оркестра и выступления морских животных. Сбор гостей с 16-00.

«Морская симфония» – это уникальное представление, которое можно по праву назвать самой смелой задумкой творческого коллектива «Москвариума», это невероятное сочетание классической музыки, современных технологий постановки шоу, огромной водной сцены и номеров морских животных.

Никому до этого не удавалось гармонично совместить в одном шоу живой симфонический оркестр из 32 профессиональных музыкантов, исполняющих легендарное произведение Антонио Вивальди «Времена года», захватывающие дух выступления косаток, дельфинов и ластоногих, а также самые современные технические решения.

В постановке шоу использованы специально разработанные технологии: масштабные декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, новейшая светодиодная система, создающая кинетический дождь, морские волны и северное сияние в зрительном зале, и многое другое. Технологичность шоу подчеркивает и его необычная афиша, создание которой доверили искусственному интеллекту нейросети.

Зрителям шоу «Морская симфония» предстоит испытать яркую палитру эмоций и полностью погрузиться в атмосферу красивой музыки, впечатляющих визуальных эффектов и волнительной встречи с морскими артистами «Москвариума». Как и в классическом произведении Вивальди, шоу состоит из четырех историй: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима», отражающих смену сезонов и перерождение природы.

Связь природы и человека отразится в каждой из частей произведения, а зрительный зал будет наполняться соответствующими сезонам эффектами: летающими бабочками, дождем, туманом, осенними листьями, снегом и разнообразными ароматами. Впечатляющим сопровождением шоу станут танцующие фонтаны, номера воздушных гимнастов и парящие над водной чашей музыканты с инструментами.

Шоу «Морская симфония» длительностью чуть более часа проходит в рекордной по размерам чаше бассейна глубиной 14, длиной 50 и шириной 30 метров, что в несколько раз превышает размеры исторической сцены Большого театра. Симфонический оркестр Imperialis Orchestra и дирижер разместятся в самом центре зрительного зала, буквально на расстоянии вытянутой руки от гостей, позволяя звукам скрипок, виолончелей, контрабаса и фортепиано заполнять собой всё пространство вокруг.

Режиссером-постановщиком шоу «Морская симфония» является Вячеслав Кулаев, имеющий большой опыт в создании масштабных музыкальных церемоний и театральных проектов. В его постановке вышло множество популярных музыкальных и танцевальных тв-проектов, в 2014 году Вячеслав был вторым режиссером церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

Мероприятие посетят также приглашенные звездные гости. Среди них знаменитости и звезды шоу-бизнеса, кино и тв: Оксана Фёдорова, братья Запашные, Влад Топалов и Регина Тодоренко и другие.

Фото — «Москвариум»

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