Фестиваль «Музыкальное сердце театра» – 2022 объявил о начале голосования

Организаторы Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» объявили об открытии голосования для членов Академии современного музыкального театра, сформированной из числа выдающихся деятелей культуры, в том числе авторов, постановщиков, педагогов и представителей средств массовой информации. А также с сегодняшнего дня к голосованию в специальной номинации «Премия зрительских симпатий» на сайт фестиваля приглашаются все поклонники музыкального театра. Как уже сообщалось, главный отечественный фестиваль в сфере музыкального театра под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского пройдет в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

На театральных площадках столицы Урала с 18 по 28 ноября состоятся показы лучших российских спектаклей, будет организована творческая лаборатория, мастер-классы и круглый стол для обсуждения перспектив развития музыкального театра в России. Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения победителей. Подробная афиша событий будет представлена организаторами в ближайшее время.

Уже сегодня академики могут приступить к голосованию в 18 конкурсных номинациях, в которых будут награждены создатели лучшей пьесы, текста песни, музыки, оркестровки, сценографии и костюмов. Будут определены также лучшие исполнители, постановщики музыкального театра и другие. Как и в прошлом году, будут вручены и специальные премии: «Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения», «За партнёрство» и «Премия зрительских симпатий».

Среди номинантов https://musicalheart.ru/festival-2022/spektakli/ 2022 года 13 постановок репертуарных и независимых театров из 8 регионов страны, такие как «Семейка Аддамс» (г. Тюмень), «РОК» (г. Кемерово), «Дорогой мистер Смит» (г. Санкт-Петербург), большинство из которых будут показаны екатеринбургскому зрителю. Традиционно смотр фестиваля отличается разнообразием жанровых форм. В этом году на суд строгого жюри среди прочих будут представлены рэп-мюзикл, сказка-мюзикл, краш-мюзикл и даже хоррор.

Продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров рассказал о знаменательном выборе региона проведения:

– Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» в 2022 году состоятся в Екатеринбурге. Фестиваль откроется именно 18 ноября, в день основания города, показом спектакля Театра мюзикла Свердловской детской филармонии «Сирано де Бержерак». Наш выбор не был случайным. Столица Урала – признанный театральный центр России еще с дореволюционных времен. Именно здесь проходят мировые премьеры многих музыкальных постановок, регулярно проводятся театральные фестивали и творческие конкурсы федерального масштаба. Екатеринбург – своего рода срез всего того положительного, что происходит в российской театральной действительности.

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