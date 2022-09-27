ПЕРМЬ: ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАРТИНА МАКДОНАХА СНОВА БУДЕТ УДИВЛЯТЬ

V Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября – и вновь ценителей ироничной и удивительной драматургии признанного гения современного кино и театра ждут невероятные открытия.

Открытие первое – возможно все!

В 2014 году мало кто верил, что в Перми состоится, а затем и получит долгую яркую жизнь фестиваль Мартина МакДонаха. Для самого автора пьес Пермь, по словам агента, «это где в Сибири». Но именно в Перми за четыре прошедших фестиваля это уже 22 страны-участницы и 77 разнообразных версий спектаклей!

Театры из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Ирана, Сербии и Черногории, Боснии и Герцеговины, Испании, Македонии, Нидерландов, Венгрии, Румынии, Польши, Чехии, Германии, Австрии, Грузии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Москвы, Санкт-Петербурга теперь точно знают, где бьется сердце русское сердце МакДонаха – в Перми.

Благодаря энергии создателя и вдохновителя фестиваля, художественного руководителя пермского театра «У Моста» Сергея Федотова – в 2022 единственный в мире фестиваль МакДонаха отмечает первый юбилей.

На юбилейном фестивале организаторы ожидают легендарный МХТ им. А.П. Чехова, Новосибирский театр кукол, Кинешемский драматический театр им. Н Островского, Новокузнецкий драматический театр и оригинальный театр «Кот» из Воронежа. Гостями фестиваля станут театры из Белоруссии и Казахстана.

Свои постановки знаменитый театр «У Моста» показывает вне фестивальной программы, и это настоящий подарок для зрителя. «У Моста» представит любимое и ценное: «Красавицу из Линэна», «Калеку с Инишмана», «Безрукого из Спокэна» и «Палачей».

Стартует V МакДонахФест новой постановкой знаменитого театра — спектаклем Сергея Федотова «Ирландский герой – гордость Запада». Древнеирландская комедия по пьесе ирландского драматурга Джона Синга весьма необычна. Ирландский черный юмор, ирландские крепкие напитки и ирландские национальные танцы — все присутствует в этой комедии. И, разумеется, зрителя ждет абсолютно непредсказуемый финал.

Каждый на своем острове

Ценность фестиваля – в том, что за горячую ирландскую неделю в Перми можно увидеть разные варианты одной и той же пьесы МакДонаха. И это – как поговорить о важном с очень разными людьми, посмотреть на проблему с разных ракурсов.

Так, «Калека с острова Инишмаан» от Республиканского театра белорусской драматургии совсем не похож не привычные постановки в стиле беспросветной драмы-трагедии. Даже жанр гости фестиваля определили как трагикомедию: в ней действительно много смешного… Получился светлый спектакль про то, что наши поступки не всегда могут раскрыть богатство нашего внутреннего мира. Про ощущение своей внутренней красоты, даже если внешне ты выглядишь совершенно не так. Про невероятную силу духа в искалеченном теле. Про беспросветную жизнь, которая все равно имеет право на существование, даже если от нее хочется убежать без оглядки…

Совсем иной «Билли с острова Инишмаан» из Кинешмы – от Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского. Режиссер-постановщик Вахтанг Харчилава минимальными средствами создал мир уединенного острова, где все друг друга знают, и люди вынуждены соответствовать укоренившемуся образу. В рамках имиджа им прощаются все причуды. Но каждый мечтает вырваться из этой скучной обыденности в огромный интересный мир, где каждый день наполнен новостями. Для зрителя крохотный островок, расположенный рядом с Ирландией, становится символическим воплощением любого небольшого поселения. Тем более, что название Инишмаан очень созвучно с именем города — будем считать, что Билли на этот раз из Кинешмаана. Каким же он будет? Зритель успеет вдоволь насмеяться, а затем и поплакать. Ведь у каждого в душе есть свой маленький «остров Инишмаан», где прошло детство, где живут близкие сердцу дорогие люди. И куда бы не забросила человека судьба, он всегда будет непрерывно связан со своей Родиной, даже если это маленький и никому не известный клочок земли, затерянный в бескрайних просторах океана.

«Человек-подушка» с вариациями

Самая неразгаданная до сих пор для многих пьеса МакДонаха – «Человек-подушка». На фестивале будет две версии — от театра «Кот» из Воронежа и от Государственного академического русского театр драмы им. М.Горького из Казахстана.

«Кот» из Воронежа обещает спектакль-потрясение, спектакль-откровение, психологическое испытание для зрителя: «Периодически в зале смеются. Однако этот смех скорее защита от стресса и переживаемого зрителем шока в изысканно мрачном мире. Это именно сказка, а не триллер — захватывающие, пусть и очень страшные, истории. Зритель постепенно понимает, что каждый персонаж спектакля – своего рода рассказчик. «Человек-подушка» — загадка без решения».

«Человек-подушка» в постановке воронежского театра «КОТ» — это спектакль-высказывание о природе творчества с детективным сюжетом и чёрным юмором, присущим Мартину Макдонаху: в одном мрачном-мрачном государстве жил писатель, и он очень любил писать детские сказки. И был у этого автора брат, он очень-очень любил их слушать. Жили они в бедности да согласии. И вот в один день сказки стали сбываться…

Государственный академический русский театр драмы им. М.Горького из Нур-Султана (а теперь уже снова из Астаны) сразу затягивает зрителя в водоворот эмоций, действие происходит в полиции в комнате для допросов. В процессе допроса следователи буквально проигрывают сцены из семейной жизни обвиняемых. Пытаются понять, почему обстоятельства совершенных убийств полностью совпадают с сюжетами еще неопубликованных рассказов Катуряна? Кто же этот загадочный человек-подушка? К чему привело создание и само существование этих произведений? Кто же на самом деле убийца? Режиссер Игорь Седин говорит: «Мы включили в музыкальное сопровождение классические композиции Баха, хит группы Imagine Dragons. В целом стилистика смешанная, непонятно, какая эпоха: тут и печатная машинка, и плафон, и старинный патефон, и фотоаппарат. Один из персонажей в современном, другой в историческом костюме. Все это показывает связь времен». Детективная интрига просто потрясает и держит в напряжении до окончательного выяснения тайны. Главные герои – люди с непростой судьбой, пережившие личные трагедии.

И вновь – «Палачи». И причем тут олень?

На сцене «У Моста», там, где состоялась первая в России премьера спектакля «Палачи», свою версию трактовки истории покажет Новокузнецкий драматический театр. В спектакле всё будто специально (да наверняка специально!) перепутано – жертвы, маньяки, палачи. К Уэйду, пытающему Муни, охотно присоединяется не только Сид, но и тот самый посетитель-алкоголик Билл. Глубину – и вместе с тем глянец – спектаклю придаёт и узнаваемо-современное оформление. Все эти большие экраны, дающие разглядеть мельчайшие эмоции героев. А главное – жуткая и сладкая атмосфера хоррора, которая создаётся на сцене просто мастерски. Пустая камера с пугающе развёрстой дырой – место казни сразу после повешения Хэннеси. Все давно ушли.

И вдруг! Появляется олень, обходит камеру, заглядывает в дыру-бездну. И он же, олень – одновременно забавный и наводящий ужас, – в сопровождении всё той же леденящей музыки и зловещих щелчков появляется на сцене, как только исчезает Ширли. Что он тут делает? И почему вообще олень?!… Это по праву самый оригинальный спектакль фестиваля — масштабная, большеформатная постановка Новокузнецкого драматического театра — старейшего театра Кузбасса. Пространство, придуманное художником Константином Соловьевым, сначала кажется исключительно функциональным. Чтобы можно было разглядеть детально, режиссер выводит действие на экран. Но постепенно функциональность пространства трансформируется, утрачивается реальность и вот уже тюрьма настоящая превращается в тюрьму, выстроенную из амбиций, желаний и ограничений, с которыми живут персонажи… И кстати, причем тут олень? Просто вам нужно увидеть спектакль…

А за ними – эксперты

На V фестивале пройдут уникальные события.

Это встреча «Постигая АВТОРА. Технология пути» с Валерием Анисенко, Заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь, Лауреатом Государственных премий Республики Беларусь и лекция «Эволюция творчества Мартина МакДонаха» Веры Шаминой, доктора филологических наук, профессора кафедры зарубежной литературы Казанского (Приволжского) Федерального Университета, театроведа и научного редактора российского издания книги «Театр и фильмы Мартина МакДонаха». Проведет мастерскую-лабораторию театральной критики «Передвижники» Ольга Галахова, кандидат искусствоведения, главный редактор газеты «Дом Актера», доцент кафедры истории русского театра ГИТИСа, кафедры искусствоведения ВТУ им. М.С. Щепкина, эксперт Президентского фонда культурных инициатив. С лекцией «Драматургия МакДонаха в пространстве отечественной и зарубежной сцены» выступит Дмитрий Кириченко, доцент кафедры иностранных языков Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, кандидат филологических наук.

Международный фестиваль Мартина МакДонаха ждет зрителей, экспертов и критиков – это один из немногих фестивалей, где зрители и все желающие могут участвовать в обсуждениях, мастер-классах и встречах с труппами театров.

Незабываемые семь дней прекрасных спектаклей, искренних слез и звонкого смеха, мастер-классы и лекции, встречи с актерами и режиссерами — все это пятый юбилейный международный фестиваль Мартина МакДонаха!

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