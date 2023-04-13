«Москвариум» провел научную конференцию для детей

Многофункциональный научно-развлекательный комплекс «Москвариум» провел ежегодную детскую научно-практическую конференцию «Океан в городе», на которой участники представили свои доклады, посвященные изучению мирового океана и природы.

В конференции приняли участие более 90 человек, среди которых были школьники от 8 до 17 лет, в том числе дети с особенностями развития, родители и учителя, которые помогали докладчикам из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья в подготовке научных работ.

Основные цели конференции – приобщение детей к науке, получение навыка наблюдения за животными и природой, а также выступление перед аудиторией. В ходе исследований некоторые участники получили реальные научные результаты, которыми поделились на конференции.

«Погружение в мир океана и природы – это удивительный опыт, который может получить каждый. Через наблюдения за окружающей средой мы можем транслировать детям фундаментальные ценности и повышать интерес к исследованию мира в целом. Нам важно проводить подобные мероприятия, чтобы все дети имели равные возможности проявить себя в науке», - прокомментировала руководитель отдела развития культурно-познавательных программ «Москвариума» Анна Павлова.

По итогам выступления среди 36 докладов были выбраны лучшие работы в младшей и в старшей возрастных группах. После награждения победителей и вручения памятных подарков все участники конференции посетили водное шоу «Морская симфония», познакомились на экскурсии с обитателями аквариума, а также посетили выставку-квест «Путь воды», которая в игровой форме рассказывает детям о важности ответственного потребления воды.

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