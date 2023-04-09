Стипендиаты Фонда «Новые имена» выступят в Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева

10 апреля в 18.30 в зале Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева состоится совместный концерт стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой под руководством народного артиста России Дениса Мацуева, студентов колледжа, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Москвы и Московской области.

В концерте прозвучат произведения для фортепиано, струнных, духовых и народных инструментов. Среди исполнителей: Анна Сато (фортепиано), победитель Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», Спиридон Хатзидимитриадис (балалайка), Центральная ДШИ г.о. Химки, стипендиат Фонда «Новые имена», победитель Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», победитель XIX молодежных Дельфийских игр России и др.

14 апреля в 10.00 в Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева стартует отборочный тур Фонда «Новые имена» для обучающихся детских школ искусств Московской области.

По результатам отбора лучшие учащиеся будут удостоены стипендии Фонда и участия в Международной Летней творческой школе «Новые имена» в Суздале.

Участников ожидают индивидуальные мастер-классы, рекомендации от преподавателей ведущих музыкальных и художественных образовательных организаций России, участие в концертах и художественных выставках, посещение достопримечательностей Суздаля.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.