Учащиеся Раменской средней образовательной школы изучают музыкальную грамоту с помощью метода 1000-летней давности

Активное обучение музыке через непосредственное взаимодействие начинающих с нотным текстом стало возможным в общеобразовательной школе №1 г. Раменское благодаря энтузиазму учителя музыки Алексея Сергеевича Виноградова, который внедрил в свои занятия принципиально новый подход, история которого напрямую связана с изобретением нотного письма Гвидо Аретинским.

Зрительное объединение ноты и голоса человека с опорой на точное звучание струны явилось «большим взрывом» для развития письменного музыкального языка в истории музыкального искусства. Наглядность и простота нотной записи способствовали развитию классической музыки. Именно этот «рецепт» успешного обучения стал основой для создания технологии «Софт Моцарт» Еленой Владимировной Хайнер (Николаевой), американским музыковедом с русскими корнями.

«Зрительный каркас симметричной музыкальной системы, в которой каждый начинающий сразу общается с нотой, звуком и длительностью, – вот что нужно каждому начинающему для развития не только музыкальных, но и интеллектуальных способностей» – говорит Елена Хайнер, создатель новой технологии обучения музыкальной грамоте, а также основатель компании Music Vision International (США)

Сегодня в Школе №1 Раменского г. о. Московской области музыкальную грамоту с помощью новых технологий осваивают десятки школьников. Клавишная лаборатория невелика и состоит всего из 8 станций (объединение компьютера и цифрового клавишного инструмента). Часть оборудования была приобретена на средства учителя музыки, Алексея Сергеевича Виноградова. Однако, несмотря на небольшое количество станций, все начинающие с легкостью осваивают игру по нотам. Первое «боевое крещение» дети получили, участвуя в международном академическом концерте «Бал Бабочек» - 2023. В настоящее время они ждут получения сертификатов и бабочек за каждую исполненную на концерте пьесу.

Система Софт Моцарт апробирована в 60 странах мира. В перспективе Россия может стать лидером обучения онлайн, поскольку «Софт Моцарт» является всего лишь недостающим зрительно-интерактивным звеном выстроенной советской системы музыкального образования по мнению народного артиста России, пианиста Юрия Розума.

Раменская средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов – старейшее учебное заведение города, основанное более 115 лет назад. Система классического образования, модель которого в ней реализуется, выстраивалась десятилетиями. Сегодня школа успешно сочетает академизм и модернизацию, традиции и новаторство. В школе обучается более 1100 учащихся с 1-го по 11-й класс.

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