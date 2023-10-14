Вольфганг Амадей Моцарт (полное имя — Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт) — австрийский композитор и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Самый молодой член Болонской филармонической академии (с 1770 года) за всю её историю, а также самый молодой кавалер ордена Золотой шпоры (1770).
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