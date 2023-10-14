Георг Фридрих Геендель (нем. Georg Friedrich Händel, англ. George Frideric Handel) — немецкий и английский композитор эпохи барокко, известный своими операми, ораториями и концертами. Гендель родился в Германии в один год с Иоганном Себастьяном Бахом и Доменико Скарлатти. Получив музыкальное образование и опыт в Италии, он переселился в Лондон, впоследствии стал английским подданным. В число его наиболее знаменитых произведений входят «Мессия», «Музыка на воде» и «Музыка для королевского фейерверка».

Родился 23 февраля (5 марта) 1685 год, Галле — умер 14 апреля 1759, Лондон.

Прелестные исчадия. 2023.

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