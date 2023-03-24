МТС и ГИТИС запускают цифровой формат консультаций для абитуриентов на платформе Webinar

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о запуске цифрового формата консультаций для абитуриентов. Первые встречи педагогов ГИТИСа с поступающими пройдут на цифровой платформе Webinar от МТС. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

«Наш проект с ГИТИСом по организации цифровых консультаций в ведущий российский творческий вуз через возможности платформы Webinar в очередной раз показывает, как использование технологий экосистемы МТС способствует развитию доступной и качественной среды, а также повышению уровня жизни в самых отдаленных регионах страны. Цифровые решения обеспечивают эффективное взаимодействие между педагогами и поступающими и при этом существенно экономят время и средства абитуриентов - ребята из любой точки страны смогут участвовать в прослушиваниях ГИТИСа в комфортной для них среде – достаточно зарегистрироваться на платформе онлайн-коммуникаций Webinar и подготовить творческий номер. Уверена, что новый цифровой формат поможет найти новые таланты», - говорит директор по работе с образовательными организациями Webinar Group Татьяна Федотова.

«Для ГИТИСа проект «Поколение М» уже во многом стал стратегическим инструментом вуза по развитию человеческого капитала в регионах, за что мы благодарны компании МТС. Самое замечательное, что «Поколение М» подталкивает нас развивать региональные прослушивания ГИТИСа в республиках и областях, кроме тех, где есть собственные актёрские школы и театральные вузы. Связано это с тем, что талантливые дети часто вырастают не в самых обеспеченных семьях и родители не готовы потратить деньги на ничего не гарантирующую поездку на первый отборочный тур творческих прослушиваний в Москву. Поэтому для нас важно провести первый тур в разных концах нашей большой и великой страны. Также мы не меньше внимания уделяем трудоустройству наших выпускников. Думаю, что самые талантливые ребята после завершения учёбы должны возвращаться в свои родные города, чему способствует проект ГИТИСа «Постановки творческими командами в театрах России и в русских театрах за рубежом», – говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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