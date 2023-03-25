Выставка «Последний гусар. История императорской армии и флота в собрании Ю.Б. Шмарова» в музее А.С. Пушкина

С 25 марта по 25 июня 2023 года в Государственном музее А.С. Пушкина в сотрудничестве с Музеем-панорамой «Бородинская битва» и при участии Научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева и владельцев частных собраний пройдет выставка «Последний гусар. История императорской армии и флота в собрании Ю.Б. Шмарова».

Юрий Борисович Шмаров в форме 13-го гусарского Нарвского полка. Рисунок А.Ф. Веденина, до 1989 года

В 2023 году исполняется 125 лет со дня рождения московского коллекционера, библиофила, генеалога Юрия Борисовича Шмарова (1898-1989), собравшего в советское время коллекцию по истории российского дворянства. Являясь представителем дворянского рода, чьи предки в большинстве своем посвящали себя военной службе, он с юношеских лет увлекался изучением русской истории, преимущественно военной. Этому способствовали рассказы деда – отставного майора, участника Севастопольской обороны 1854-1855 годов. Так зарождался интерес к генеалогии и геральдике. За свою жизнь Юрий Борисович собрал и систематизировал коллекцию, состоящую из взаимодополняющих частей: архивные досье, портреты на паспарту, библиотека и оригинальные произведения живописи и графики. Особое место в коллекции занимают материалы, посвященные военным событиям и судьбам русского офицерства от Отечественной войны 1812 года до Первой Мировой войны.

В залах музея впервые будут представлены биографические документы Ю.Б. Шмарова, бывшего в 1960-1980-е годы одним из немногих московских специалистов по дворянской генеалогии. В его дом за советом приходили историки, писатели, музейные работники и другие специалисты для получения справок по родословным, атрибуции портретов, определения военной униформы, истории усадеб. Он входил в научные советы музеев, был консультантом на съемках исторических художественных и документальных фильмов.

Посетители выставки смогут увидеть уникальное собрание Ю.Б. Шмарова – оригинальные произведения живописи и графики, книги из его библиотеки, а также редкие документы и фотографии.

Дом декабриста В.И. Штейнгеля в Гагаринском переулке. Гравюра А.И. Мищенко. 1956

Юрий Борисович трепетно относился к военной истории, принадлежал к военной династии и нес службу в 13-м Нарвском гусарском полку. Он считал несправедливым забвение исторических фактов и биографий русского офицерства. В память об этом уникальном человеке, посвятившему жизнь сохранению нашего культурного наследия, основной темой экспозиции станет история российской императорской армии и флота, будут показаны портреты и документы как знатных, так и малоизвестных военных династий. Недаром известный телеведущий В. Молчанов в завершении единственного телеинтервью Ю.Б. Шмарова сказал: «Мы можем и должны поклониться этому русскому духу, может быть, последнему гусару, Юрию Борисовичу Шмарову».

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