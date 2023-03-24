Культурный центр ГлавУпДК при МИД России запускает цикл просветительских мероприятий для детей

Цикл просветительских мероприятий для детей младшего и школьного возраста запускает Культурный центр ГлавУпДК при МИД России. Первой в серии подобных встреч стал праздник по случаю Международного дня кукольника, который уже 20 лет ежегодно отмечается 21 марта. Проведением этого мероприятия Культурный центр продолжает деятельность по продвижению и популяризации ценностей российской культуры. С историей и традициями кукольных театров, представляющих собой образец подлинно народного искусства, пригласили познакомиться детей из России и стран зарубежья.

В мероприятии приняли участие ученики иностранных школ, представляющих Азербайджан, Армению, Бангладеш, Бразилию, Вьетнам, Зимбабве, Индию, Индонезию, Иран, Нигерию, Тайвань, Тунис и Филиппины. А также воспитанники Школы-интерната МИД России и социального дома Люблино, ребята из Донецка и Луганска, дети сотрудников ГлавУпДК и филиалов.

«Для нас было очень важным объединить малышей из разных стран, пригласив при этом на мероприятие и детишек с новых территорий, и ребят с особенностями здоровья. Мы составили интереснейшую программу, которая не только позволила ребятам познакомиться с ремеслом кукольника и искусством кукольного театра, но и развлечься, отдохнуть, провести время в удивительной компании детей, представляющих разные культуры и традиции», – рассказала директор Культурного центра Ольга Моисеева.

Программа мероприятия позволила проникнуться атмосферой добрых сказок и творчества. Юные гости приняли участие в анимационной познавательной программе русского театра маски «Балаган», возглавляемого Виктором Григоровичем, научились мастерить пальчиковые куклы и фигурки сказочных персонажей с педагогами дома творчества на Воробьевых горах. В фойе были представлены авторские куклы Марины Суворовой, каждая из которых рассказала собственную историю, а также впечатляющие волшебными сюжетами 3D-картины Елены Осмининой.

Кульминацией праздника стало выступление артиста мировой сцены, покорившего зрителей более чем 50 стран, самого титулованного кукольника России Николая Зыкова. Фантазийные марионетки, зажигательные музыкальные композиции и невероятная техника исполнения оставили самые яркие впечатления у гостей вечера.

Завершили праздник угощения от Культурного центра и небольшие сувениры, которые оставят ребятам долгую память о вечере, проведенном в кругу друзей. Ниже, мы публикуем фоторепортаж о том, как прошла первая встреча детей с миром театрального искусства:

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