Мультсериал «Акварельные краски» ждет новых зрителей и собирает награды кинофестивалей

В декабре 2024 г. Ассоциация анимационного кино подводит итог работы над анимационным сериалом «Акварельные краски». Над созданием 20 мультфильмов-экранизаций рассказов и сказок К.Г.Паустовского трудились ребята и педагоги из 20 детских анимационных студий, а также сценарист Анна Владиславская, режиссер Наталья Нилова и композитор Илья Труханов.

Проект «Акварельные краски» был спродюсирован Ассоциацией анимационного кино и поддержан Президентским Фондом Культурных Инициатив и Музеем К.Г. Паустовского.

«Сериал «Акварельные краски» стал новой вехой в фильмографии проектов, спродюсированных Ассоциацией. Впервые наш сериал вошел в программы нескольких фестивалей, а также в эфир федерального телеканала ОТР. Мы не прощаемся с сериалом – «Акварельные краски» остаются на платформе авторской анимации «Мультанима» и, надеюсь, долгие годы будут радовать зрителей самых разных возрастов. Сериал играет важную социализирующую роль, так как был субтитрован и переведен на жестовый язык для глухих и слабослышащих детей», – рассказала, директор ААК Ирина Мастусова.

За полгода с момента создания мультсериал «Акварельные краски» успел приобрести любовь зрителей на многочисленных показах по всей России, был включен в программу юбилейного XXX Международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине, и получил награды нескольких киносмотров:

Международный фестиваль детского анимационного кино «ГОРОШИНА», Ярославль, 2024

Мультсериал «Акварельные краски» — лучший образовательный кинопроект фестиваля.

Международный киноконкурс «СВЕТ МИРУ. ДЕТИ – 2024», Ярославль, 2024:

Мультфильм сериала «Вода из реки Лимпопо» — Лауреат 1 степени в номинации «Русская литература»;

Мультфильм сериала «Заботливый цветок» — Лауреат 1 степени в номинации «Русская литература»;

Мультфильм сериала «Растрепанный воробей» — Лауреат 2 степени в номинации «Русская литература» и диплом в специальной номинации ВК Видео фестиваля детских медиа «Включайся»;

Мультфильм сериала «Сивый мерин» — Лауреат 2 степени в номинации «Русская литература»;

Мультфильм сериала «Теплый хлеб» — Лауреат 2 степени в номинации «Русская литература».

ХI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино КИНОВЕРТИКАЛЬ, Саратов, 2024:

Мультфильм сериала «Бабушкин сад» — приз президента фестиваля Г.Я. Бардина.

VII Открытый фестиваль-конкурс детского анимационного кино «ТаЁЖкины сказки», Мегион, 2024:

Мультфильм сериала «Последний черт» – Лауреат III степени в номинации «В гостях у сказки».

IX Фестиваль-конкурс кинодебютов «Магия кино», Звенигород, 2024:

Мультфильм сериала «Растрепанный воробей» – Лауреат 2 степени в номинации «Анимационный фильм».

XXIX Международный фестиваль-конкурс видеофильмов туристской, краеведческой и природоохранной тематики «Алый парус – 2024» имени Владимира Кочурова, Киров, 2024: