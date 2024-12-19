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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мультсериал «Акварельные краски» ждет новых зрителей и собирает награды кинофестивалей

editor
By editor
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Дом_Паустовского_в_проекте_Акварельные краски
Дом Паустовского в проекте «Акварельные краски»

В декабре 2024 г. Ассоциация анимационного кино подводит итог работы над анимационным сериалом «Акварельные краски». Над созданием 20 мультфильмов-экранизаций рассказов и сказок К.Г.Паустовского трудились ребята и педагоги из 20 детских анимационных студий, а также сценарист Анна Владиславская, режиссер Наталья Нилова и композитор Илья Труханов.

Проект «Акварельные краски» был спродюсирован Ассоциацией анимационного кино и поддержан Президентским Фондом Культурных Инициатив и Музеем К.Г. Паустовского.

«Сериал «Акварельные краски» стал новой вехой в фильмографии проектов, спродюсированных Ассоциацией. Впервые наш сериал вошел в программы нескольких фестивалей, а также в эфир федерального телеканала ОТР. Мы не прощаемся с сериалом – «Акварельные краски» остаются на платформе авторской анимации «Мультанима» и, надеюсь, долгие годы будут радовать зрителей самых разных возрастов. Сериал играет важную социализирующую роль, так как был субтитрован и переведен на жестовый язык для глухих и слабослышащих детей», – рассказала, директор ААК Ирина Мастусова.

За полгода с момента создания мультсериал «Акварельные краски» успел приобрести любовь зрителей на многочисленных показах по всей России, был включен в программу юбилейного XXX Международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине, и получил награды нескольких киносмотров:

Международный фестиваль детского анимационного кино «ГОРОШИНА», Ярославль, 2024

  • Мультсериал «Акварельные краски» — лучший образовательный кинопроект фестиваля.

Международный киноконкурс «СВЕТ МИРУ. ДЕТИ – 2024», Ярославль, 2024:

  • Мультфильм сериала «Вода из реки Лимпопо» — Лауреат 1 степени в номинации «Русская литература»;
  • Мультфильм сериала «Заботливый цветок» — Лауреат 1 степени в номинации «Русская литература»;
  • Мультфильм сериала «Растрепанный воробей» — Лауреат 2 степени в номинации «Русская литература» и диплом в специальной номинации ВК Видео фестиваля детских медиа «Включайся»;
  • Мультфильм сериала «Сивый мерин» — Лауреат 2 степени в номинации «Русская литература»;
  • Мультфильм сериала «Теплый хлеб» — Лауреат 2 степени в номинации «Русская литература».

ХI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино КИНОВЕРТИКАЛЬ, Саратов, 2024:

  • Мультфильм сериала «Бабушкин сад» — приз президента фестиваля Г.Я. Бардина.

VII Открытый фестиваль-конкурс детского анимационного кино «ТаЁЖкины сказки», Мегион, 2024:

  • Мультфильм сериала «Последний черт» – Лауреат III степени в номинации «В гостях у сказки».

IX Фестиваль-конкурс кинодебютов «Магия кино», Звенигород, 2024:

  • Мультфильм сериала «Растрепанный воробей» – Лауреат 2 степени в номинации «Анимационный фильм».

XXIX Международный фестиваль-конкурс видеофильмов туристской, краеведческой и природоохранной тематики «Алый парус – 2024» имени Владимира Кочурова, Киров, 2024:

  • Мультфильм сериала «Растрепанный воробей» – 1 место в номинации «Анимация»;
  • Мультфильм сериала «Сивый мерин» – 1 место в номинации «Анимация»;
  • Мультфильм сериала «Последний черт» – 2 место в номинации «Анимация».
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