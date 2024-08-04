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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мультсериал «Команда МАТЧ» вышел на казахстанском телеканале Balapan TV

editor
By editor
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команда матч

Мультсериал «Команда МАТЧ», который анимационная компания «ЯРКО» создает совместно с телеканалом «Матч ТВ», вышел в эфир главного детского национального телеканала Казахстана Balapan TV. Всего зрители увидят 37 эпизодов первого и второго сезонов проекта, дублированных на казахский язык.

По сюжету сериала, легенда спорта Лев Борисович объявляет набор зверей в новую необычную команду: в ней, вопреки правилам отбора в спортивном мире, каждый может заниматься абсолютно любыми видами спорта. В сериале поднимаются важные вопросы, касающиеся дружбы, работы в команде, первых побед и поражений.

«Это наша первая международная сделка по бренду «Команда МАТЧ», и мы, конечно, рады, что сериал продолжает завоевывать любовь зрителей и расширять свое присутствие не только в России, но и за ее пределами. В сериале мы рассказываем про то, что каждый может попробовать себя в различных видах спорта и выбрать тот, который ему наиболее интересен. Герои учатся проявлять свои сильные стороны, поддерживать друг друга и добиваться поставленных целей. Мультфильм подходит для семейного просмотра и призван популяризировать совместный активный отдых», – комментирует Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

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