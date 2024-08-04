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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Церемония награждения лауреатов конкурса «Архитектура дипломатии» состоялась во Всероссийском музее декоративного искусства

editor
By editor
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церемония награждения участников конкурса архитектура дипломатии

ГлавУпДК при МИД России подвело результаты III Всероссийского конкурса «Архитектура дипломатии». Церемония награждения лауреатов состоялась 30 июля в стенах Всероссийского музея декоративного искусства. Место проведения церемонии выбрано не случайно – темой конкурса, который уже третий год подряд проводит ГлавУпДК, стал слоган: «Узоры и краски национальной культуры».

церемония награждения участников конкурса архитектура дипломатии

Открыли церемонию начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин и директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

«Уважаемые члены жюри, для нас – организаторов и конкурсантов – крайне важно, что конкурс, который начинался три года назад как локальная инициатива, сегодня привлекает вас – ярчайших профессионалов в области искусства, видных государственных и общественных деятелей. В этом году партнером церемонии награждения стал Всероссийский музей декоративного искусства. Возможность представить работы участников, наградить лауреатов в стенах музея, который работает во благо сохранения и популяризации декоративно-прикладного и народного искусства российских регионов, а также поддерживает инициативы по их современному прочтению – большая честь и ответственность», – отметил, обращаясь к собравшимся Вячеслав Фатин.

«Для музея видеть, как пульсирует современная творческая мысль, тем более в разрезе всей нашей страны – очень важно и интересно. Результаты конкурса, с художественной точки зрения, продемонстрировали высокий уровень – было приятно и неожиданно, насколько эти молодые творческие люди тонко и интересно, каждый по-своему, прочувствовали тему – сложное задание от организаторов. Уважаемые члены жюри, я убеждена, что наши совместные усилия и синергия в реализации подобного рода проектов дает молодежи дополнительную возможность раскрывать свой творческий потенциал, выбирать правильный вектор мыслей, чувств и творческих усилий», – поприветствовала лауреатов, участников конкурса и его организаторов Елена Титова.

Видеоприветствие участникам церемонии также направила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, поздравившая организаторов и участников конкурса с подведением итогов.

«Я поздравляю тех, кто победил, тех, кто принимал участие, стал лауреатом. Конкурс состоялся. В этой фразе зашифровано два смысла: конкурс прошел, и есть победители, которые будут сегодня награждены. Но конкурс еще состоялся как событие, призванное подчеркнуть объединительную силу дипломатии», – подчеркнула Мария Захарова, пожелав этому начинанию ГлавУпДК выйти на международный уровень. В зале Всероссийского музея декоративного искусства также прозвучали добрые напутствия конкурсантам от членов жюри: директора Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксаны Гончаровой; главного редактора газеты «Московский Комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева; президента Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадия Дрожжина; президента Союза архитекторов России Николая Шумакова.

При этом неизменные члены жюри конкурса Павел Гусев и Николай Шумаков выступили с идеей объединения усилий – расширения географии, тематики и возрастного состава участников, озвучив готовность выступить партнерами четвертого конкурса.

В этом же году участникам конкурса – молодым художникам от 18 до 35 лет со всей страны – предстояло объединить образцы классической архитектуры с узнаваемыми элементами народных художественных промыслов. Заявку могли подать как профессиональные художники и студенты профильных учебных заведений, так и любители.

церемония награждения участников конкурса архитектура дипломатии

церемония награждения участников конкурса архитектура дипломатии

церемония награждения участников конкурса архитектура дипломатии

церемония награждения участников конкурса архитектура дипломатии

Принимая во внимание тот факт, что на конкурс были направлены заявки из 20 регионов – от Карелии до Карачаево-Черкесии, от Калининграда до Владивостока, церемония прошла в комбинированном формате. Из рук Вячеслава Фатина и Елены Титовой свои награды получили лауреаты: Норик Мусоян (жюри отмечены три работы «Особняк И.А.Миндовского», «Дом А.Н.Верстовского» и «Усадьба Грачевых»), Анастасия Федулова («Хрупкое дыхание» и «Пламя национальной культуры»), Анна Чурилова («Особняк Коробковой. Сквозь призму народной культуры») и Марина Богданова («Дом-сказка»).

По видеосвязи вышли: Ксения Мокрова («Абрамцево-кудринская», «Хохлома «Кудрина» и «Жостовские розы»), Анастасия Гнездилова («Гжельская сказка»), Михаил Бутузов («Дом Игумнова. Традиционная русская вышивка»), Анна Грудинина («Архитектурные шедевры на ладони»), Екатерина Димова («Перетекание искусств городской усадьбы С.П.Берга») и Дарина Сухарева («Дом Игумнова»).

церемония награждения участников конкурса архитектура дипломатии

С ответным словом от лауреатов выступила Анастасия Федулова, которая не только поздравила других победителей, но и поблагодарила организаторов за традиционно оригинальные темы конкурса и неизменную поддержку молодых художников.

Кроме того, в рамках церемонии Вячеслав Фатин и Елена Титова обменялись подписанными соглашениями о сотрудничестве между ГлавУпДК и Музеем, выразив надежду на то, что взаимодействие двух организаций позволит реализовать в будущем не один яркий проект.

В завершение мероприятия гости в сопровождении экскурсоводов ознакомились с экспозициями и коллекцией музея.

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