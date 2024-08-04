Церемония награждения лауреатов конкурса «Архитектура дипломатии» состоялась во Всероссийском музее декоративного искусства

ГлавУпДК при МИД России подвело результаты III Всероссийского конкурса «Архитектура дипломатии». Церемония награждения лауреатов состоялась 30 июля в стенах Всероссийского музея декоративного искусства. Место проведения церемонии выбрано не случайно – темой конкурса, который уже третий год подряд проводит ГлавУпДК, стал слоган: «Узоры и краски национальной культуры».

Открыли церемонию начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин и директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

«Уважаемые члены жюри, для нас – организаторов и конкурсантов – крайне важно, что конкурс, который начинался три года назад как локальная инициатива, сегодня привлекает вас – ярчайших профессионалов в области искусства, видных государственных и общественных деятелей. В этом году партнером церемонии награждения стал Всероссийский музей декоративного искусства. Возможность представить работы участников, наградить лауреатов в стенах музея, который работает во благо сохранения и популяризации декоративно-прикладного и народного искусства российских регионов, а также поддерживает инициативы по их современному прочтению – большая честь и ответственность», – отметил, обращаясь к собравшимся Вячеслав Фатин.

«Для музея видеть, как пульсирует современная творческая мысль, тем более в разрезе всей нашей страны – очень важно и интересно. Результаты конкурса, с художественной точки зрения, продемонстрировали высокий уровень – было приятно и неожиданно, насколько эти молодые творческие люди тонко и интересно, каждый по-своему, прочувствовали тему – сложное задание от организаторов. Уважаемые члены жюри, я убеждена, что наши совместные усилия и синергия в реализации подобного рода проектов дает молодежи дополнительную возможность раскрывать свой творческий потенциал, выбирать правильный вектор мыслей, чувств и творческих усилий», – поприветствовала лауреатов, участников конкурса и его организаторов Елена Титова.

Видеоприветствие участникам церемонии также направила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, поздравившая организаторов и участников конкурса с подведением итогов.

«Я поздравляю тех, кто победил, тех, кто принимал участие, стал лауреатом. Конкурс состоялся. В этой фразе зашифровано два смысла: конкурс прошел, и есть победители, которые будут сегодня награждены. Но конкурс еще состоялся как событие, призванное подчеркнуть объединительную силу дипломатии», – подчеркнула Мария Захарова, пожелав этому начинанию ГлавУпДК выйти на международный уровень. В зале Всероссийского музея декоративного искусства также прозвучали добрые напутствия конкурсантам от членов жюри: директора Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксаны Гончаровой; главного редактора газеты «Московский Комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева; президента Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадия Дрожжина; президента Союза архитекторов России Николая Шумакова.

При этом неизменные члены жюри конкурса Павел Гусев и Николай Шумаков выступили с идеей объединения усилий – расширения географии, тематики и возрастного состава участников, озвучив готовность выступить партнерами четвертого конкурса.

В этом же году участникам конкурса – молодым художникам от 18 до 35 лет со всей страны – предстояло объединить образцы классической архитектуры с узнаваемыми элементами народных художественных промыслов. Заявку могли подать как профессиональные художники и студенты профильных учебных заведений, так и любители.

Принимая во внимание тот факт, что на конкурс были направлены заявки из 20 регионов – от Карелии до Карачаево-Черкесии, от Калининграда до Владивостока, церемония прошла в комбинированном формате. Из рук Вячеслава Фатина и Елены Титовой свои награды получили лауреаты: Норик Мусоян (жюри отмечены три работы «Особняк И.А.Миндовского», «Дом А.Н.Верстовского» и «Усадьба Грачевых»), Анастасия Федулова («Хрупкое дыхание» и «Пламя национальной культуры»), Анна Чурилова («Особняк Коробковой. Сквозь призму народной культуры») и Марина Богданова («Дом-сказка»).

По видеосвязи вышли: Ксения Мокрова («Абрамцево-кудринская», «Хохлома «Кудрина» и «Жостовские розы»), Анастасия Гнездилова («Гжельская сказка»), Михаил Бутузов («Дом Игумнова. Традиционная русская вышивка»), Анна Грудинина («Архитектурные шедевры на ладони»), Екатерина Димова («Перетекание искусств городской усадьбы С.П.Берга») и Дарина Сухарева («Дом Игумнова»).

С ответным словом от лауреатов выступила Анастасия Федулова, которая не только поздравила других победителей, но и поблагодарила организаторов за традиционно оригинальные темы конкурса и неизменную поддержку молодых художников.

Кроме того, в рамках церемонии Вячеслав Фатин и Елена Титова обменялись подписанными соглашениями о сотрудничестве между ГлавУпДК и Музеем, выразив надежду на то, что взаимодействие двух организаций позволит реализовать в будущем не один яркий проект.

В завершение мероприятия гости в сопровождении экскурсоводов ознакомились с экспозициями и коллекцией музея.