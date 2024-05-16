В Париже прошли «Дни духовной культуры России во Франции»

13 и 14 мая 2024 года в столице Франции состоялись концерты талантливых российских музыкантов, лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Станислав Корчагина (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Иван Сендецкий (виолончель) и Зинаида Царенко (меццо-сопрано) продемонстрировали парижской публике своё мастерство и уникальный взгляд на мировую музыкальную классику. Мероприятия организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

13 мая старт проекту «Дни духовной культуры России во Франции» был дан в Русском православном духовно-культурном центре. В этот вечер на сцене прозвучала великая музыка российских и французских классиков.

Проведение «Дней духовной культуры» в Париже стало традицией с 2017 года, это даёт возможность познакомиться с богатым миром русского искусства. Об это рассказал в своём выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков: «Проводимые мероприятия дают возможность приобщиться к богатству духовного и культурного наследия нашей страны, позволяют продемонстрировать высокую моральную составляющую мировоззрения народов России».

В программе музыкального вечера: Соната для виолончели и фортепиано соль минор, Прелюдия Ре-бемоль мажор, Этюд ре минор опус 33, «В молчаньи ночи тайной» Сергея Васильевича Рахманинова; «Молитва», «Забыть так скоро», «Кабы знала я», «Ты куда летишь как птица» и «Песнь цыганки» Петра Ильича Чайковского. Музыканты также отдали дань уважения французским композиторам, исполнив одно из наиболее известных произведений Сезара Франка Сонату для скрипки и фортепиано ля мажор и «Вальс» Мориса Равеля.

14 мая выступления российских музыкантов были продолжены на площадке Российского центра науки и культуры. Гостям музыкального вечера были представлены 5 пьес из сюиты «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского в концертной обработке Михаила Плетнева и произведения Сергея Васильевича Рахманинова «Вокализ» и Соната для виолончели и фортепиано соль минор. Кроме того, были исполнены и другие произведения Петра Ильича Чайковского – «Вальс-скерцо» и «Мелодия» для скрипки и фортепиано. Лиричности концерту добавили романсы великих русских композиторов «В молчаньи ночи тайной», «Забыть так скоро», «Кабы знала я», «Ты куда летишь как птица» и «Песнь цыганки».

В завершении концерта была исполнена пьеса для скрипки, виолончели и фортепиано – Фортепианное трио №2 ми минор – композитора Дмитрия Шостаковича, которую виртуозно исполнили российские музыканты.

Проведение «Дней духовной культуры России во Франции» с участием в концертной программе ярких артистов дает возможность жителям и гостям французской столицы лучше познакомиться с современным российским исполнительским искусством.

Участники концертов

Станислав Корчагин (фортепиано): пианист из Московской области, окончил Московский государственный колледж музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, затем РАМ им. Гнесиных и ассистентуру-стажировку. Победитель и дипломант множества всероссийских и международных конкурсов, который успешно совмещает концертную деятельность с преподаванием в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Зинаида Царенко (меццо-сопрано): родилась в Хабаровске, в 2020 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова и ее ассистентуру-стажировку. Является лауреатом нескольких международных музыкальных конкурсов в России и Швеции. В 2023 году стала обладателем Гран-при, первой премии и золотой медали XVII конкурса имени Чайковского. Является приглашенной солисткой Мариинского театра.

Гайк Казазян (скрипка): родился в г. Ереване (Армения). В 1996 г. переехал в Москву и поступил в Музыкальную школу им. Гнесиных. Далее учился в Московской консерватории. Лауреат нескольких республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Выступал на многих известных площадках вместе с отечественными и зарубежными оркестрами. В настоящее время является солистом Московской государственной филармонии и преподает на кафедре скрипки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Иван Сендецкий (виолончель): родился в Санкт-Петербурге. Учился в Консерватории им. Римского-Корсакова, далее продолжил свое образование в школах музыки в Берлине и Бостоне. На данный момент совершенствует мастерство в Высшей школе музыки в Швейцарии. Обладатель наград и специальных призов нескольких музыкальных конкурсов. Принимал участие в концертах вместе с оркестрами разных стран, а также имеет опыт сольных выступлений.