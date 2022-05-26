«Киностудия КИТ» подвела итоги питчинга на тему «Комедийные сериалы»

«Киностудия КИТ» (входит в Группу Компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга») провела новый КИТЧИНГ– питчинг Киностудии на тему «Комедийные сериалы». По его итогам победитель получил главный приз – авторский гонорар в размере 250 тысяч рублей, а еще двое участников – специальный приз от онлайн-платформы PREMIER – продюсерскую поддержку их проектов.

Всего на КИТЧИНГ было подано 544 сценарных заявки. Из них команда «Киностудии КИТ» отобрала 10 финалистов, которые 24 мая представили свои проекты на очной защите в Музее Москвы.

Победитель Китчинга Олег Бондарев

Члены жюри: генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок; руководитель Департамента производства оригинального контента PREMIER Марина Катая; писатель, автор бестселлеров, сценарист, драматург, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин; генеральный продюсер компании WMG, шоумен, член Гильдии продюсеров России Вадим Галыгин; кинорежиссёр, сценарист, продюсер, автор фильмов «Огонь», «Пара из будущего» и «Я худею» Алексей Нужный; голос и создатель студии профессионального перевода и озвучивания «Кураж-Бамбей» Денис Колесников.

Перед началом очной защиты проектов заместитель генерального директора по стратегическому развитию Группы компаний ГПМ КИТ Андрей Бегунов и член жюри Марина Катая по давней кинематографической традиции разбили именную тарелку КИТЧИНГа. Андрей Бегунов поблагодарил всех присутствующих: «544 заявки – это много! Хочу сказать спасибо нашей команде, в короткие сроки прочитавшей полученные материалы, членам жюри и, конечно, всем, кто прислал нам свои идеи. Желаю участникам успехов! Дерзайте, у вас все получится!»

Следующие три часа пролетели незаметно: члены жюри с пристальным интересом изучали все проекты и не скупились на советы и комментарии, а финалисты с удовольствием отвечали на вопросы и благодарили за рекомендации. После выступления всех участников жюри удалилось на совещание, а конкурсанты и гости КИТЧИНГа отправились на небольшую экскурсию по Музею Москвы. Затем наступила кульминация вечера – объявление победителей.

Главный приз получил Олег Бондарев с проектом «Дохлый номер» о русских богатырях в современном сеттинге. О своей работе он сказал так: «Мне пришла в голову идея порассуждать: а что, если древнерусские богатыри были бы бессмертными и жили в наши дни? Как бы они реагировали на то, что сейчас нет привычных им вызовов для борьбы? Смогли бы трансформироваться, адаптироваться к нашей реальности, захотели бы это сделать?».

Набрав одинаковое количество баллов, специальный приз от PREMIER получили целых два проекта – «Коуч» Анны Комаровой и «Жить и нежить в Андреевке» Евгения Чернякова.

«Коуч» рассказывает о деревенском решале, который переехал в большой город и стал лайф-коучем, успешно разбирая проблемы клиентов своим фирменным «пацанским» методом. Анна Комарова поделилась своими эмоциями: «Очень рада, что мой проект попал в число победителей! Я благодарна членам жюри – они дали очень полезные советы. Мне понравилось, что они много говорили о смыслах, глубине, спрашивали о том, что важнее всего для меня. Очень приятно было обсуждать именно это».

«Жить и нежить в Андреевке» – фантазийный проект о буднях местного телеканала в маленьком провинциальном городке. Репортажи телеканала освещают рутинные события: например, раннее половодье, пробудившее зомби-шатунов раньше срока, или бытовую ссору в семье оборотней. Автор проекта Евгений Черняков рассказывает: «Идея вызревала у меня очень давно. Она всегда была близка моему сердцу, но я думал, что это моя маленькая радость, которая может и не перерасти ни во что серьезное – поэтому сейчас все мои ожидания оправданы и даже превзойдены».

Во время объявления результатов члены жюри говорили финалистам теплые слова напутствия. Писатель, сценарист и драматург Александр Цыпкин отметил: «Сегодня я услышал очень много хороших идей, плодотворных и совершенно разных. И я рад, что коллеги-сценаристы принимают корректировки и пожелания. Некоторые идеи нужно дорабатывать масштабно, некоторые – чуть-чуть допилить, но сегодня не было ни одного проекта, в который я бы не поверил. Из каждого можно сделать кино!».

С ним согласился продюсер и шоумен Вадим Галыгин: «Площадка КИТЧИНГа безусловно важна! Сейчас открывается огромное окно возможностей, и чем больше таких площадок, где можно поделиться идеями и заявить о себе, тем больше у нас будет отличных фильмов и сериалов».

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Нужный рассказал, что искал в заявках участников лично он: «Для меня побеждают комедии, которые рассказывают истории с позиции уважения к человеку. Это всегда чувствуется в подаче, в голосе. Если проект сделан с обнажением сердца автора, он всегда найдет дорогу, к нему хочется прикоснуться и двигать его дальше. Сегодня, как и всегда, это очень актуально».

Руководитель Департамента производства оригинального контента PREMIER Марина Катая дала участникам свои рекомендации: «Старайтесь не создавать «вториджиналс». Когда мы как платформа минимум раз в месяц запускаем новый громкий продукт и широко о нем заявляем, всегда есть риски получить от аудитории ответ, что нечто похожее уже где-то было. Поэтому нужно стараться, чтобы зрители могли открыто сказать: такого мы еще не видели!».

Впечатлениями поделился и голос, и создатель студии профессионального перевода и озвучивания «Кураж-Бамбей» Денис Колесников: «Сегодня я был зрителем, который будет смотреть ваши сериалы. Я верю, что каждый проект так или иначе реализуется, потому что у всех есть потенциал. Нужно где-то докрутить, где-то подумать, составить карту героев. Очень надеюсь, что все представленные сегодня заявки дойдут до своего зрителя».

В завершении генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок поблагодарил всех участников мероприятия: «Очень рад был сегодня видеть всех вас! Начиная с тех 544 заявок, мы вместе с вами прошли непростой путь. Я хотел бы пожелать вам сил и терпения. Видно, что вы влюблены в свои проекты, ими живете – это здорово и правильно, не оставляйте их. И, конечно, огромное спасибо жюри! Я благодарен вам за ребят: ведь то, что они услышали от вас – по-настоящему важно и ценно!»

Прошедший КИТЧИНГ – один из серии питчингов «Киностудии КИТ». Андрей Терешок анонсировал, что будут и другие: «Мероприятие было задумано давно, планируем делать подобные и дальше. Будем искать идеи, авторов и команды, потому что видим в этом большой потенциал. Мы уверены, что хорошие проекты есть, и мы их найдем! Считаю, что сегодня нам это удалось!».

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