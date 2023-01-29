Мультсериалы «Дракошия» и «Улётная доставка!» выходят в онлайн-кинотеатрах

Анимационные сериалы «Дракошия» и «Улётная доставка!» выходят в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, KION, видеохостинге YouTube, видеовитринах VK и Одноклассники. Проекты произведены анимационной компанией «ЯРКО».

Зрителям Кинопоиска, KION, YouTube, VK и ОК стали доступны первые серии комедийного ситкома «Улётная доставка!». Сериал рассказывает о веселых приключениях команды доставщиков в фантастическом мире. Главные герои – три тучки, летающий китенок, летающая тарелка и вулканчик каждый день выполняют сложные заказы, находят подходы к самым требовательным клиентам, придумывают самые нестандартные решения и все это со смехом и шутками.

На этих же платформах выщли первые эпизоды анимационного сериала о забавных приключениях волшебных дракош в облачной стране – «Дракошия». Волшебные существа обладают разного вида магией. Они сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, с которыми справляются самыми невероятными способами. Наблюдает за непоседливыми дракошами добрый дедушка Рубус – говорящее дерево, которое помогает маленьким героям превращать трудности в удивительные приключения.

Новый анимационный сериал «Дракошия» входит во франшизу «Дракоша Тоша» и производится анимационной компанией «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга»). Автор оригинальной идеи Дракоши Тоши – известный российский писатель, сценарист, продюсер Олег Рой.

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