Российская киноиндустрия принимает участие в кинофестивале стран ШОС в Индии

С 27 по 31 января в Мумбаи проходит кинофестиваль стран ШОС (The Shanghai Cooperation Organization Film Festival), организованный Советом глав государств ШОС в партнерстве с Министерством информации и радиовещания Индии и Национальной корпорацией развития кино Индии (NFDC). Фестиваль станет первым международным мероприятием 2023 года, где широко представлен российский кинематограф.

Кадр из фильма «Сердце пармы». Фото – Телеканал «Россия»



РОСКИНО при поддержке Минкультуры России приняло участие в формировании программы фильмов из России. В разных секциях киносмотра заявлено семь картин:

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«Подельники» (реж. Евгений Григорьев, 2021) – конкурсная программа;

​​​​​​​ «Подельники» (реж. Евгений Григорьев, 2021) – конкурсная программа; «Не хороните меня без Ивана» (реж. Любовь Борисова, 2022) – конкурсная программа;

«Сердце пармы» (реж.Антон Мегердичев, 2022) – секция SCO Country Focus/ «Фокус на страны ШОС»;

«Мистер Нокаут» (реж. Артем Михалков, 2022) – секция SCO Country Focus/ «Фокус на страны ШОС»;

«Иван Денисович» (реж.Глеб Панфилов, 2021) – секция Director Focus/ «Фокус на режиссера»;

«Чинк: хвостатый детектив» (реж. Григорий Вожакин, 2022) – секция Children Focus/ «Фокус на детскую аудиторию»;

«Мой друг Тигр» (реж. Татьяна Киселева, 2021) – секция короткометражного кино.

Кроме того, в рамках фестиваля РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует российский павильон, где международным партнерам будут представлены съемочные локации в России, а также возможности копродукции.

«Сотрудничество в сфере кинематографа между странами ШОС сегодня активно развивается. Российская индустрия находится в тесном диалоге со странами – членами ШОС, особенно с государствами СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия). Активизируется работа по совместному кинопроизводству, развиваются образовательные инициативы: по линии филиала ВГИК, который успешно работает в Узбекистане, а также в рамках программ ROSKINO Academy. РОСКИНО при поддержке Минкультуры России последние два года проводило Russian Film Festival практически во всех странах ШОС. Также российская индустрия впервые широко вышла на рынок Индии в 2022 году, участвуя под единым брендом Russian Content Worldwide в кинорынке Film Bazaar. Уверена, что кинофестиваль стран ШОС в Мумбаи станет еще одним важным шагом к расширению партнерства российских кинематографистов с представителями индустрий стран ШОС. Кроме того, фестиваль даст возможность презентации России как съемочной локации и партнера по совместному кинопроизводству», – рассказывает генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

В состав российской делегации на кинофестивале войдут режиссер Любовь Борисова и продюсер Иван Болотников («Не хороните меня без Ивана»); режиссер Евгений Григорьев и продюсер Ольга Муравьева-Ерофеева («Подельники»); режиссер Артем Михалков («Мистер Нокаут»); продюсер Максим Панфилов («Иван Денисович»).

В программу кинофестиваля в разных секциях включены также фильмы Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Турции, Египта, Мьянмы, Шри-Ланки, Армении, Азербайджана, Белоруссии. Всего в рамках фестиваля будет показано более 55 картин. Председатель жюри кинофестиваля – индийский режиссер Рахул Равайл (Rahul Rawail). Россию в составе международного жюри представляет киножурналист, телеведущий, председатель отборочного комитета ММКФ Иван Кудрявцев.

Ранее в Мумбаи, в ноябре 2022 года РОСКИНО организовало дни российского кино Russian Film Festival. Бесплатные трехдневные показы посетили почти 1300 человек. Индийским зрителям были представлены популярные российские картины – комедии «Холоп» и «Молодой человек», семейный фильм «Пальма», балетная драма «Большой» и полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов».

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