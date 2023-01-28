«Патриот» возвращается на ТНТ с третьим сезоном

13 февраля на телеканале ТНТ состоится премьера долгожданного продолжения комедийного сериала «Патриот» – истории о спецназовце Сане Кучине в исполнении Антона Жижина, который по-настоящему любит свою Родину и прививает это чувство окружающим. Главный герой сериала быстро полюбился зрителям за свои высокие моральные качества – первые два сезона «Патриота» неизменно становились лидерами вечернего слота ТНТ.

В продолжении комедии бравый патриот продолжит учить всех вокруг любить Родину, параллельно разбираясь со своими личными проблемами. Главного героя ждёт много откровений, в том числе ответ на главный вопрос: «кто же его настоящий отец»? Новый сезон «Патриота» обещает удивить зрителей не только возросшим градусом абсурдного юмора и количеством неожиданных ситуаций, в которые попадают его герои, но и мощными звёздными камео, а также масштабными музыкальными номерами.

Второй сезон «Патриота» завершился повисшим в воздухе вопросом: является ли Кучин на самом деле родственником бывшего президента США Дональда Трампа? До выяснения всех обстоятельств Кучина отстраняют от обучения в Академии ФСБ, выдают новую напарницу – стажёрку Окси (Екатерина Новокрещенова) и отправляют в отпуск. Но Сане некогда отдыхать: он твёрдо решил доказать всем вокруг, что он русский, а не американец. Для этого патриот готов в буквальном смысле есть землю. Саня отчаянно верит в то, что он Кучин, а не Трамп, и повсюду ищет железобетонные доказательства своего русского происхождения.

У других героев комедии полно своих проблем: Ленка (Анастасия Талызина) собирается во что бы то ни стало покорить социальные сети, даже если для этого придётся переключиться на азиатский рынок, её отец (Владимир Сычёв) вместо сгоревшего районного магазинчика «Мечта» обзаводится банным комплексом, Валера (Алексей Базанов) старается удержать жену и сына, а Журавля (Дмитрий Журавлёв) и Катю (Алёна Савастова) ждут новые любовные интриги.

Третий сезон «Патриота» будет состоять из 16 серий. Производством сериала занимается компания Good Story Media. Генеральный продюсер проекта – Антон Зайцев, креативные продюсеры – Леонид Коньшин и Алексей Базанов. Они же являются и авторами сценария совместно с Сергеем Андрияновым, Александром Кагармановым и Алексеем Литвиненко. Неизменный режиссер проекта – Николай Бурлак.

В ролях: Антон Жижин, Алексей Базанов, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Евгения Капралова, Дмитрий Журавлев, Екатерина Новокрещенова, Владимир Сычев, Владимир Афанасьев, Антон Риваль, Валентина Лукащук, Георгий Бергал, Григорий Дудник, Светлана Пермякова и другие.

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