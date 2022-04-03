Музеи Московского Кремля открывают выставку «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых»

С 15 апреля по 25 мая 2022 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты пройдет выставка «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых».

Благодаря дару Михаила и Елены Карисаловых в Музеи Московского Кремля была возвращена часть Кремлевского сервиза – первого парадного сервиза, выполненного в историческом русском стиле, созданного на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1837-1839 годах. Он предназначался для новой резиденции российских императоров в Московском Кремле – Большого Кремлевского дворца. Автором проекта сервиза стал выдающийся художник-график и исследователь древнерусского искусства Федор Григорьевич Солнцев (1801-1892), который долгие годы работал в Оружейной палате, изучая и зарисовывая уникальные памятники царской сокровищницы. После Октябрьской революции часть сохранившегося сервиза была утрачена и оказалась за границей: она была продана через Антиквариат, государственную организацию по скупке и реализации антикварных вещей, созданную в 1925 году.

«С семьей мецената, коллекционера Михаила Карисалова нас связывают давние партнерские отношения. В этом году мы получили прекрасный дар, восполняющий лакуну в музейной коллекции. Благодаря нашим друзьям, в музей возвращена часть кремлевского сервиза, утраченная на рубеже 1920-30х годов. Такое пополнение – это большая редкость и великая ценность, и мы выражаем дарителям самую искреннюю и глубокую благодарность», — отмечает Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

При создании дизайна сервиза в качестве образцов были выбраны шедевры ювелирного искусства XVII века – тарелка царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. В Кремлевском сервизе художник Ф.Г Солнцев стремился воссоздать парадное убранство средневекового царского стола, уставленного золотой и серебряной посудой, где соседствовали изделия русских, европейских и восточных мастеров. Грандиозный фарфоровый комплекс был предназначен для торжественных застолий, всем своим обликом демонстрируя преемственность традиции парадного царского застолья в древней столице. В частности, сервиз использовался на коронационных обедах, проходивших в Грановитой палате.

На выставке «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых» посетители смогут проследить всю историю создания сервиза – от произведений из собрания Оружейной палаты, вдохновивших Ф.Г. Солнцева, до предметов Кремлевского сервиза – как подаренных музею, так и тех, что изначально хранились в Кремле.

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